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產學合作　國瑞汽車贈吳鳳科大汽車+引擎一組　　

▲國瑞汽車實車捐贈吳鳳科大提升實務經驗。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲國瑞汽車實車捐贈吳鳳科大提升學生實務經驗。（圖／吳鳳科技大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學與國瑞汽車股份有限公司產學合作人才培育，日前由國瑞汽車致贈吳鳳科大「TOYOTA ALTIS汽車一部及架上引擎一組」，作為吳鳳科技大學車輛科技與經營管理系的實務教學與實習研究使用。贈車儀式由吳鳳科大蔡宏榮校長與國瑞汽車經營企劃部鍾朝陽經理代表雙方出席。

蔡宏榮表示，學校車輛科技與經營管理系目前有大一及大二各一班，但為因應雲嘉南地區共10所高職汽車科畢業生的升學需求，110學年度將增設兩個班級，航太車輛館預計今年5月份完工，將成立汽車修護乙級、汽車修護甲級、機器腳踏車乙、丙級等檢定場所以培育汽機車產業所需的人才，成為雲嘉南地區唯一設立車輛科技與經營管理系的科技大學。

▲國瑞汽車實車捐贈吳鳳科大提升實務經驗。（圖／吳鳳科技大學提供）

車輛系楊朝統主任表示，隨著科技日新月異，產業界的設備也不斷更新，此次國瑞贈本校TOYOTA ALTIS汽車一部及TOYOTA ALTIS 架上引擎一組，做為老師教學、學生實習操作及檢定訓練使用，讓師生們能接觸到產業界最新的汽車產品及科技。

透過勞動部雙軌旗艦計畫合作開創全台唯一「智慧電動車組裝與維修」雙軌專班職類，於2021年5月份開始招生，讓教學能結合實務，使學生於畢業時即能具備產業界所需的專業技能，達到畢業=就業、就業=上手的雙贏局面。

鍾朝陽表示，捐贈活動除了落實企業社會責任之外，使學校設備能與產業界接軌，減少學用落差，以因應產業界的人才需求，塑造產業界與學校合作新典範，更重要的是使學生們於校園內即可接觸最新專業技術進而鑽研學習，培養優秀研發技術人才。

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