吳鳳科大攜手北港農工　「泡菜麵包」奪香港創新科技發明展金牌

▲▼吳鳳科大與北港農工技職策略聯盟於香港創新科技大賽奪金 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大幼保系黃昕瑀老師與北港農工實習主任葉金桂、實習組長黃淑華共同研發之「一種適合老幼的泡菜麵包(含有益生菌水果泡菜和新鮮鳳梨製成的涼麵)」奪得「2020香港創新科技國際發明展」金牌。

吳鳳科大幼保系黃昕瑀老師以幼兒餐點製作為主題發想，藉由專題合作方式與北農實習主任葉金桂、實習組長黃淑華進行策略聯盟，帶領學生開發數種麵條，包括紅蘿蔔、火龍果與鳳梨麵條。

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嘉義盛產鳳梨含有天然酵素，但它會切斷麵粉中的蛋白質，導致麵條無法成形；因此，想將新鮮鳳梨應用在麵條製作上存在著瓶頸。兩校師生透過不停的研究與測試，終於克服了麵條無法成形的問題。

研發的作品是一種適合老幼的泡菜麵包(含有益生菌水果泡菜和新鮮鳳梨製成的涼麵)，參加「2020香港創新科技國際發明展」深獲評審肯定榮獲金牌殊榮。

吳鳳科大幼保系主任賴媛姬表示，幼保系課程除了幼兒教育之外，幼兒營養及餐點、專利發明都是系上的亮點課程，深受學生喜愛。近年多次參加國際發明展，與來自世界各國頂尖好手同場較勁，屢獲獎項；本次幼保系首次與高職端技術策略聯盟，雙方合作出點子、出技術，共同參加國際競賽，為技職教育的縱向整合創造良好示範，也讓技職學生瞭解在高職端所學的內容，如何在科技大學教育中被延伸並深化。

蔡宏榮校長表示，香港創新科技國際發明展為國際組織IFIA明列重要國際發明展，賽程每年舉辦一次，可說是亞洲創新發明領域公認的國際頂級賽事，能在此技能受肯定為至高榮耀，期勉科大與高職端師生秉持敢作夢、肯學習、耐吃苦的台灣人精神，繼續在國際賽事上發光發熱，為台灣爭光、為家鄉奉獻所學。

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