推廣消防助警器　吳鳳科大前進社區防火教育、助警器安裝宣導

▲吳鳳科大消防系陳耀漢副教授講解住家消防安全與住警器之介紹 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

政府為積極推動居家安全，立法要求所有住家須於2017年底前完成住警器安裝。但由於民眾普遍對於住警器不了解，因此安裝率並沒有達到預期效果。吳鳳科技大學消防系特向教育部申請大學社會責任實踐基地計畫，針對傳統村莊住宅，辦理住宅防火教育以及住宅火災警報器的安裝宣導，希望透過現場講解、影音宣導以及滅火實作來強化防災意識。

▲吳鳳科大消防系陳耀漢副教授教導民眾如何使用滅火器 。（圖／記者翁伊森翻攝）



吳鳳科大消防系師生再次到嘉義縣民雄鄉福樂村辦理第三次宣導活動，由於福樂村在民雄鄉屬於大型社區，全村有近三千戶，八千多人，住宅型態也較為複雜。為能有效利用所獲得資源，消防系老師與當地社區發展協會以及村長討論後，以鄰長、社區巡守隊、社區志工團以及村中長照C據點的長輩們為對象，辦理三場宣導活動，讓這些參加對象成為社區的安全種子，提高福樂村整體住宅的安全。

▲吳鳳科大消防系麥守義副授指導民眾如何使用滅火器及正確滅火 。（圖／記者翁伊森翻攝）

當日活動除了透過消防系老師生動的講解住宅危險因素以及火災影片分享來傳遞住家防火安全外，也設計了實地的油盤火災滅火，讓參加的學員們也能實地操作滅火器，提高住民防火的能力，在面對初期小火災時才能不會手忙腳亂。

依消防署之統計，建築物火災中，以住宅火災發生次數最多，約占6成左右，也就是每10件建築物火災中，就有6件是屬於住宅火災。

而火災死亡人數中，住宅火災所佔比例也高達近7成，顯然住宅火災已成為我國火災死亡原因中的主要因素。統計資料也顯示，造成住宅火災死亡主要原因為「火災延遲發現」，當人們處於睡眠狀態時，對外界的嗅覺不甚靈敏，很難發現火災初期的煙、熱。等到驚醒時，往往已經深陷火海，難以倖存；藉由住宅用火災警報器偵測火災及發出警報聲響的功能，讓人們及早發現火災。越早採取逃生行動，就有越大的機會保護全家人及自身的生命安全。

活動計畫主持人吳鳳消防系陳耀漢老師表示，火災大家都不願意碰到，最好是不要發生火災，所以要做好居家防火。而萬一火災發生了，也要及早知道，所以也依定要裝住宅火災警報器。希望透過這些一系列的活動，能讓社區的安全度更加提升。