民雄分局校園安全座談　吳鳳科大近百名越生與會

▲民雄分局於吳鳳科大辦理外籍學生安全座談。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄分局與私立吳鳳科技大學舉辦「外籍學生人身安全及校園安全座談會」，由外事科科長張碧慧、民雄分局第三、 五組及偵查隊等單位人員與會。座談會由吳鳳科技大學學務長林明輝主持及多名校方主管職務人員與會，並吸引80多名越南籍等外籍學生參加。

座談會由民雄分局第五組組長林建成宣導交通事故案例，第三組巡官侯建安、警員連曼如及偵查隊警員莊瑞祥就校園人身安全、性騷擾防治及常見詐騙手法進行宣導，後由第三組組長蔡輝賓宣導警政服務APP的便利性，外事科科長張碧慧總結嘉義縣警方對轄內外籍學生的重視，提醒學生應提高對人身安全的自我警惕，並透過有獎徵答，引起學生熱烈迴響，獲得校方與外籍學生相當之肯定，現場互動熱絡，更有學生表示，感謝警方對外籍學生的重視，讓人感覺到在臺灣生活是非常安全的。

局長廖宗山表示，嘉義縣內有吳鳳科技大學、國立中正大學、私立南華大學及嘉義大學（民雄校區）等知名學府，國際聲譽卓著，吸引眾多外籍學生就讀；守護校園安全為縣長翁章梁重要施政理念，也是警察工作重點，外籍學生因文化差異、語言隔閡，嘉義縣警察局除秉持內政部警政署「學校安心、外籍學生溫馨、家長放心」理念，持續推動校園安全座談會之管道，以強化外籍學生安全概念與臺灣法律知識，同時期許嘉義縣警察同仁發揮「同理心」，落實各項警察勤、業務，提供外籍學生安心求學環境，打造嘉義縣為最安全、宜居之城市