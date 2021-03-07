吃宵夜上一課！鹽酥雞老闆手繪全雞骨骼　「這裡是三角骨」超級猛

▲吃鹽酥雞也可以長知識呢～（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

店家也太用心了吧！一位女網友在臉書《路上觀察學院》貼出照片「鹽酥雞的骨骼構造」，原來是她在鹽酥雞攤看到一張圖，店家不僅手繪整隻雞的骨骼，還標出「三角骨」跟「雞軟骨」分別在哪裡。看到照片後，其他人不禁笑噴，「被鹽酥雞攤耽誤的獸醫師」、「用心賣家，推」、「醫學系轉行鹽酥雞？」

這位女網友貼出2張照片，只見該鹽酥雞攤在攤位上掛了一張手繪圖，畫著一整隻雞從頭到腳的骨頭，接著用黃色的筆塗色標出「這裡是三角骨」；粉紅色的部分，店家也標明「這裡是『雞軟骨』」。另外，店家還用藍筆在雞脖子、雞翅膀、雞腳、雞屁股的地方寫字「我是脖子／翅膀／雞腳／屁股」。

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▲店家標出三角骨跟雞軟骨的位置。（圖／翻攝自路上觀察學院）

超可愛又用心的一張圖，吸引將近5千人按讚，「獸醫斜槓賣鹽酥雞嗎？？哈哈哈哈」、「你以為畫出來我就不敢吃了嗎」、「感謝店家讓消費者知道食用什麼部位來源～漲知識啦」、「吃個宵夜還要學解剖」、「老闆真是被鹽酥雞耽誤的漫畫家」、「骨科醫生不幹了，轉職鹽酥雞老闆實現財務自由。」

還有網友忍不住甘拜下風，「太強了啦！我每次問三角骨沒有幾個老闆能夠回答」、「所有的科系匯聚到同一個行業上，那便是『鹽酥雞攤』」、「吃個宵夜還被老闆上了一課」、「那內臟要不要順便一下」、「關於美食的，非常精闢的圖解」、「我終於知道雞軟骨在哪了」、「看來是被問到煩了。」