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羅志祥2度走上西門町「能成功洗白嗎？」　網揭1關鍵：很可以

▲▼羅志祥喬裝現身西門町街頭。（圖／翻攝YouTube／羅志祥Show TV）

▲羅志祥打扮成粉紅豬，現身於西門町街頭。（圖／翻攝YouTube／羅志祥Show TV）

記者曾筠淇／綜合報導

羅志祥（小豬）去年被前女友周揚青揭穿劈腿行為，形象大傷，在演藝圈沉寂約10個月；近來，小豬就在YouTube頻道上復出，並親臨西門町商圈拍攝影片。消息傳出後，就有網友在PTT上好奇詢問，小豬這樣的行為能夠成功洗白嗎？貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

小豬2月27日在YouTube上PO出首支影片，只見他喬裝成清潔人員，並請Under lover成員楊琳做街訪，調查大家對於自己的看法。昨（6日）晚他又推出第2支片，這次，他穿上粉紅豬造型布偶裝，並在身上掛著「為全球醫護人員加油」的紅彩帶、拿著「Give Me Five」的字卡，和路人打招呼、擊掌。

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▲▼羅志祥影片上線。（圖／翻攝YouTube／羅志祥Show TV）

▲很多受訪者都支持小豬。（圖／翻攝YouTube／羅志祥Show TV）

由於小豬親自走上西門町街頭並表明一定會改過，因此多數受訪者都表示支持。不過，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「羅志祥洗白ING」為題丟出討論，提到小豬穿粉紅豬造型布偶裝支持醫護，「接下來風向應該就改變了吧？」之後若有人持反對意見，說不定還會被粉絲罵，「有沒有小豬能成功洗白的八卦？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「洗白啦，哪次不洗白？台灣人這麼健忘」、「台灣人很健忘，很快就能洗白、原諒的」、「有人記得味X嗎」、「認清現實吧，這是不可逆的」、「很可以啊，台灣人就是這麼膚淺」、「人家又沒犯法」、「台灣跟中國的演藝圈道德底線不一樣，台灣基本上就是道歉過一陣子就可以重新開始」、「演藝圈一堆結婚外遇的，現在都活好好的」。

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