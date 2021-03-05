司馬懿奪曹魏！曹操為何當初不殺他？網揭「關鍵內幕」：沒想到

▲有網友疑惑，為什麼曹操不趁早將司馬懿殺掉。圖為曹操雕像。（圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

司馬懿是三國時期的魏國權臣、政治家以及軍事家，曾經抵禦蜀漢丞相諸葛亮的北伐軍，堅守疆土，卻在晚年發動「高平陵之變」，實質掌控曹魏的政權。有網友就好奇詢問，既然曹操有高瞻遠矚，為什麼不早點殺了他就好呢？引發網友熱議。

這名網友在PPT以「為什麼曹操不殺司馬懿啊？」為題發文，表示依曹操的眼光應該很早就看出司馬懿的才能及野心了，但疑惑「為什麼不殺他導致最後曹魏政權被篡奪？而且三國後期真的只剩司馬懿能擋住諸葛亮嗎？」

▲網友在PPT發文詢問，引發熱議。（圖／翻攝自PTT／Gossiping板）

貼文曝光後馬上就引發關注，不少網友留言指出，「當初如果是曹植當家應該會不一樣」、「因為後繼者控制得住阿，誰知道孫輩就廢了」、「愛才，捨不得」、「他沒想到他後面這麼廢吧」、「人才的制度，到晉朝更造成門閥壟斷現像」、「人家又不是只有一個人」、「張繡殺曹操一子一侄一愛將都沒被殺了」、「又不是神仙，頂多就懷疑，曹操沒那麼愛殺人」、「曹操在時，司馬懿還很乖啊」。

事實上，曹操不殺司馬懿的原因有多個面向，其中最主要的原因就是司馬懿相當會隱忍，就算曹操多次試探都掩蓋得很好。另外，曹操也認為他有治世的才能，況且當時曹丕也是可以控制住他的，只不過沒想到曹丕很年輕就死了，才讓他最後有機會奪權篡位。

▲司馬懿歷經曹操、曹丕、曹叡、曹芳四代君主。圖為《軍師聯盟》劇照。（圖／中視提供）

根據史料記載，司馬懿最初因為漢室被曹操所控制，所以一度拒絕曹操授予的官職，但在建安13三年（208年），曹操擔任丞相後，司馬懿曾支持曹操稱帝，所以逐漸贏得了曹操的信任。

曹操封魏王後，司馬懿為太子中庶子以佐助曹丕，幫助曹丕在儲位之爭中獲得勝利，之後又輔佐明帝與幼帝。後來，司馬懿遭曹爽排擠，於是在正始十年（249年），趁曹爽陪曹芳離洛陽至高平陵祭陵，起兵政變並控制京都洛陽。自此，曹魏的軍政權力落入司馬氏手中，史稱高平陵事變。

這起發生在公元的249年的事變也是魏國建立以後的一次重大政變，最後因曹爽滅族而結束，自此司馬氏全面掌權，此後曹氏皇帝皆淪為司馬家的傀儡。