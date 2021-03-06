「歷史系」畢業可以幹嘛？　網刷一排：當副總統啊！

▲前副總統吳敦義是台大歷史系畢業，被不少人笑稱歷史系的出路是當「副總統」。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

二林高中學測74級分學霸放棄醫學系，首選自己最愛的歷史系，這個相當挑戰世俗的價值觀的選擇，一度引發討論。就有網友在PTT八卦板PO文相當不客氣的提問，「他X歷史系到底能幹嘛」，再度讓這個話題在網友之間引發熱議，舉出了各式各樣的歷史系出路。

原PO發文表示， 「我直接開門見山，他X歷史系到底能幹嘛」，一間學校頂多幾個歷史老師， 除了說說古人編的故事給人家聽之外，到底能幹嘛？除了想到歷史老師之外，現在還有天橋給你說書嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友表示，「當導遊」、「當記者、出書當作家、上通告節目、主持政論節目」、「走政治當議員跟立委啊」、「當網軍啊，有學術背景竄改歷史說服力多強」、「讀歷史讓人反思 但一定要遇上對的老師 否則白念」。

▲「卡神」楊蕙如是成大歷史系畢業。（圖／翻攝自臉書／楊蕙如）



也有網友在推文笑稱，「副總統」、「可以當黨主席副總統」、「可以當副總統，還能轉彎喔！」

另外還有網友分析，歷史系除了歷史老師和考古學者，其實真沒什麼可以叫本科工作，但在美國就業調查裡，歷史系在沒多少本科就職下，也是畢業10年後薪資在中間的，不高也不低，但多虧歷史系教育對翻文檔寫論文訓練，歷史系在管理分析能力都還不錯，雖然相對商業類本科他們比較不被看重，新鮮人起頭都比較差，但畢業10年薪資水準，甚至不遜於商業本科。

網友指出，美國歷史系畢業生本來就知道本科工作沒啥機會，所以比較會積極尋求出路，各種職業類別都有，而如何轉化在學期間能力就是後續差別， 更多還是選擇轉政府公職，因為歷史系「翻文檔大概翻習慣了」 ，而政府公職出身的經常也走入政治工作，有不少政治人物都是歷史系出身，在美國歷史系算是在人文學科當中，發展不錯的。

►「舒緩敏感、痘痘」肌膚平滑透亮