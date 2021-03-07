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爆乳鋼琴YouTuber「別人學不來」！鐵粉曝關鍵1點：她就是那0.1%

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲Pan Piano已經超過210萬訂閱。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

網搜小組／鄺郁庭報導

「Pan Piano」是台灣的鋼琴演奏YouTube頻道，彈奏鋼琴的Pan過去大多以日常穿著入鏡彈琴，近年換上性感的cosplay服裝後，人氣直線上升。有網友在PTT的Gossiping板上發文，列出Pan會成功歸功於3點，質疑條件並不難，不禁問卦「pan的成功很難複製嗎?怎麼沒人學她？」就有人回文點出關鍵。

發問網友文中首先肯定Pan的成績，「台灣當之無愧最強YouTuber Pan Piano，200萬訂閱且每一部影片幾乎都破百萬，表示訂閱數的用戶是很鐵的鐵粉」，並說他分析了一下Pan的成功，歸功於3點「1.瘦又奶大」、「2.動漫歌曲」、「3.會彈鋼琴」。而且因為Pan都不露臉，原PO就不解，「還不用長得漂亮喔！這3個條件很困難嗎？為什麼沒人跟進搶進市場？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲▼有網友分析Pan成功的3點原因。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

就有人回文表示，「會彈鋼琴的女生已經是少數了、不會歧視動漫還會看動漫的女生又更少了」，光上述2個條件就先篩選掉超過99%的女生，最後1個關鍵點則是「在剩下不到0.1%裡面，又要找到身材比例+膚色白皙搭配完美的」，所以其他人才會很難搶進市場。

回文網友還在文中貼出好幾張截圖，附上Pan頗不科學的好身材照，可以看到Pan不只皮膚白皙滑嫩、毫無瑕疵，沒有贅肉的長腿超美，胸型又超好看，小小的骨架一眼就激起人的保護慾，外加精湛的琴藝，確實萬人中也不見得找得到一個這樣的女琴手。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲▼回文網友點出關鍵，認為Pan就是那0.1%會成功的人。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

貼文一出，不少人超有共鳴，還有網友補充道，「學鋼琴的女生很多，也不一定要喜歡動漫才能拍這個」、「認識的音樂系科班出身的，超排斥動漫」、「肯cosplay又彈鋼琴又拍影片的的確不多啦」、「讀音樂彈琴、身段不錯的算還有一點，但願意這樣玩的很少」、「下面留言99%都是來舔的，很多女生不能接受」、「會抓市場很重要啊！」

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