南韓千年古寺燒毀！竟是爛醉僧侶「吵架縱火」　寶殿3hrs慘剩骨架

▲南韓千年古寺發生火災，起因竟然是僧侶故意縱火。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

僧侶時常修身養性，被認為是心性平穩的象徵，然而，南韓近日發生一起古寺縱火案，起因竟然是僧侶互相爭吵，累積了過多不滿的情緒，在酒醉之後一次爆發，氣到放火燒掉整間寺廟。

▲內藏寺位處偏遠，救火難度較高。（圖／達志影像／newscom）

根據南韓《中央日報》報導，全羅北道井邑警局6日表示，當地擁有超過1000年歷史的古寺「內藏寺」於5日下午6時30分遭人蓄意縱火，導致寺廟中的大雄寶殿被大火全數燒毀，粗估財產損失高達17億韓元（約新台幣4200萬元），所幸沒有人員因此傷亡。

警方表示，53歲的縱火犯A某是3個月前來到內藏寺修行的僧侶，在此期間與部分僧人產生衝突，積累了許多不滿，這些情緒竟在酒後一次爆發，選擇在大雄寶殿內噴灑揮發性物質並縱火，但點火5分鐘之後，A某就打電話報警自首且留在原地，最後被以現行犯遭到警方逮捕。

정읍 내장사 대웅전 방화 승려, 불 지른 뒤 직접 경찰에 신고https://t.co/TdW0W7Nxt2



전북 정읍시 내장사 대웅전에 불을 지른 승려가 경찰에 범행 사실을 직접 신고한 것으로 드러났습니다. pic.twitter.com/7n5O43rXIL — 연합뉴스 (@yonhaptweet) March 6, 2021

報導指出，由於內藏寺位處深山，滅火工作不易，這場大火一直到晚間9時10分才完全被撲滅。據悉，內藏寺創建於西元636年，至今已有1385年歷史，但千年以來卻經歷了4次火災，最近的一次發生於2012年，當時井邑市投入了約25億韓元（約新台幣6100萬元）的預算來重建，如今古寺竟然因為僧侶間的口角而再次被燒毀。

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