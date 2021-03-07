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南韓「隱形戰機」KF-X無法全隱形！　美國卡韓一項關鍵技術

▲▼ 南韓KF-X戰機1:1模型。（圖／路透社）

▲南韓KF-X戰機號稱是隱形戰機，但其實並未完全隱形。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

南韓在2016年耗資18兆韓元（約新台幣4,216億元）與印尼合作的 KF-X隱形戰機，將在今年4月正式展示研制原型機，成為繼美國、俄羅斯、中國之後第4個，掌握五代隱形戰機原型機技術的國家。不過事實上，這架戰機並沒有完全隱形，原因在於美國卡了一項關鍵技術。

▲▼ 南韓,KF-X戰機。（圖／翻攝自KAI粉絲專頁）

▲KF-X武器還是外掛式，並沒有隱形彈艙。（圖／翻攝自KAI粉絲專頁）

南韓的KF-X戰鬥機與美製F-35A戰機有些相似，但在性能和特徵方面更接近F-16，最大飛行速度預計為1.81馬赫，航程2900公里，最大有效載荷7.7噸，能夠攜帶多種類型的飛彈。

▲F-35B,戰鬥機。（圖／USN）

▲F-35在隱形模式之下，武器都收在機腹內。（圖／USN）

根據《央視軍事》報導， KF-X 其主要武器以半埋方式掛載在機腹下方，但在設計中保留了內部彈艙的空間。但是因為美國不願意提供隱形戰機的彈艙，在飛行狀態下的開啟和閉合技術，所以還是必須外掛武器，無法達到真正的隱形。

據了解，隱形戰機之所以可以達到隱形，原理除了機身塗料之外，另一個重點就是減少機身的截面積，降低雷達波反射效率，達到在雷達上隱形的效果，所以武器必須收藏在機腹的彈艙內，才能維持隱形，倘若武器外掛就會增加截面積，降低隱形效果。以F-35為例，在隱形模式之下，只在機腹內攜掛4枚空對空飛彈，除非是開啟「野獸模式」（beast mode）才會在機翼的掛點上攜掛武器。

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