「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！　網一片洗版狂刷...開砲小愛

▲福原愛、江宏傑爆出婚變。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）



記者曾羿翔／綜合報導



「桌球CP」福原愛與江宏傑傳出婚變，真相撲朔迷離，引起外界熱議。事情爆發至今已邁入第5天，仍登上日本Yahoo首頁新聞的頭條版面，內容提及福原愛被指控有外遇，與一名男性友人過夜，雖然事後發布聲明道歉且不認出軌，但仍無法平息風波。底下引來日本網友刷一波千則留言，幾乎都是在開酸福原愛。

日本網友在底下留言表示，「福原愛留2子與媽媽在台灣...」、「該不會是什麼SOD劇情，愛跟很多男的吧」、「事件起源是江宏傑的言語霸凌，但過夜也不對」、「竟跟男生過夜」、「即使房間是1人1間，但如果小愛與男友人相伴2天還約會，以老公的角度仍會很難諒解」、「有外遇的人藉口幾乎都是一樣的」。也有另一批網友指出，「抓出那個男的啊」、「搞不好那個男的已經有家室了」。

▲福原愛婚變事件未息，日本網友刷留言開酸。（圖／翻攝自日本雅虎網頁）



資深娛樂記者井上公造則在電視節目上爆料，《女性SEVEN》除了有跟拍福原愛，應該也跟她身邊那位男性友人有過接觸；從報導提及男方身分資料，還有「6、7年前就已認識」等字句，可推敲出這些不可能是福原愛自己說的，最有可能的情況是橫濱約會一事就是由男方所安排，消息也是從他這流出。

▲福原愛婚變新聞仍登日本雅虎首頁頭條。（圖／翻攝自日本雅虎網頁）



福原愛4日曾2度針對婚變事件道歉，她以親筆信方式向夫家、老公江宏傑、小孩致歉，不過卻不認出軌，江宏傑當天也做出回應，「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」。