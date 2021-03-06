北市驟雨狂風吹倒路樹　柯文哲：但願鋒面南移紓解台灣旱象

▲北市建國南路巷弄內有公園路樹被吹倒。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

受到鋒面影響，今早北台灣各地開始出現大風大雨，台北大安區建國南路的巷弄內，就有公園路樹因過大的風勢被吹倒。對此，台北市長柯文哲提醒市民出門注意安全，同時也感謝警消冒雨值勤的辛勞。

針對今早北台灣大風大雨狀況，中央氣象局預報員葉致均6日表示，這是因為早上8、9時鋒面正在逼近，且前端的對流正在不斷發展中，因此導致劇烈的天氣型態，今日北部地區將有不定時的陣雨出現，預計今晚鋒面通過之時，又會再出現有如上午的劇烈天氣。

「鋒面報到，台北市一早就刮起大風，目前各地雨勢仍持續。」柯文哲6日下午也透過在臉書指出，上午因為風勢過大，在大安區建國南路的巷弄，有公園路樹被狂風吹倒，幸好通報1999後，公燈處、消防同仁迅速到場，將樹木鋸除移至路旁，沒有造成市民朋友受傷。

柯文哲表示，這波鋒面大約會持續到下週二，天氣非常不穩定，他要特別提醒大家，鋒面除了帶來大雨，往往還伴隨強風跟雷擊，市民朋友出門一定要注意安全！警消同仁冒雨執勤也辛苦了，但願這波鋒面也能適時南移，早日紓解台灣的旱象。

▼柯文哲附圖感謝警消冒雨值勤。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）