下波鋒面+東北季風「全台有雨」　周末大變天北部高溫降7°C

▲下一波水氣更多的時間落在周六，受到鋒面通過影響全台有雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到華南雲雨區東移影響，明後天各地雲量稍多，但氣溫逐日上升，北部、東半部有局部短暫雨，中南部也有局部零星降雨。下一波水氣更多的時間落在周六，受到鋒面通過影響全台有雨，周日東北季風增強，北部高溫僅剩20度左右，降幅約有7度之多。

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▲一周天氣趨勢。（圖／中央氣象局）

氣象預報員張承傳表示，明後兩天華南雲雨區東移，各地雲量上稍多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部也有局部零星降雨，但降雨時間、範圍不大。

氣溫方面，由於東北季風減弱，北部、宜花明天高溫回升至22-24度，其他地區25-27度；周五北部高溫上看26-27度，中南部更可達28-29度。

▲周六鋒面接近，全台有雨，其中中部以北、東北部有短暫陣雨，其他地區則有局部短暫陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

下波天氣系統周六、日影響，天氣將會有大轉變。周六鋒面接近，全台有雨，其中中部以北、東北部有短暫陣雨，其他地區則有局部短暫陣雨。

周日新一波東北季風增強，北部高溫再度下降至20-21度，跟前幾天回暖時刻相比，降幅約有7度之多。這樣的天氣型態將持續到下周三，不過鋒面通過後，下周一、二偏向迎風面北部、東半部有雨，中南部山區因有中層水氣也會有些雨勢，中南部平地則轉為多雲天氣。

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