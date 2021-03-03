台北外食妹「1000元能用幾天？」　網曝實際開銷：近1、2年好恐怖

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

台北物價房價皆高，對外食族來說，開銷又更大了。一名女網友天天「三餐老外」，目前1000塊錢大概兩天就花光，這讓她不禁感慨錢不經用，同時也好奇求問，在天龍國的外食族們，實際的開銷情況為何？引來熱烈討論。

女網友在PTT提到，她是標準外食族，而每天的餐費開銷，包括早餐100元、午餐100元、晚餐150元，至於飲料、咖啡或甜點，這些非正餐總和大約150元。

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她直言，「1天500元，1000塊用2天就快沒了！以前覺得1000塊可以用好幾天，現在感覺是1天用好幾千，住台北的女孩1000塊可以用幾天呢？」

對此，普遍網友表示，這個金額大概能撐1至3天，「通常1天或半天就沒囉」、「我跟妳一樣，妳還少算了偶爾的聚餐，當天如果有朋友聚會，直接噴掉1000」、「兩餐就沒惹」、「我覺得2天到2天半」、「節省點可以撐3天，少吃點心然後每天兩餐」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不少鄉民則感嘆，「以前一餐只能接受4、50元，1000是大錢可以花很久，最近1、2年，1000咻一下就花完了...好恐怖」、「物價漲太兇，薪水變很薄，1000元像以前100元一樣，一下就花光了」、「台北早餐真的不便宜，一籠蒸餃70元，加上豆漿20元，就快破百了」。

當然，也不乏省錢一族，表示「1天只花100，早餐用泡的，午餐、晚餐有50元的自助餐」、「自己煮，我一家三口，每天餐費330元，1個月我抓1萬，何況妳一個人」、「我一天吃的只有妳的一半」。