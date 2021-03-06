桃園男盲駕撞待轉貨車四輪朝天　酒測0.2他傻了：沒喝啊

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子6日清晨開車上路，行經桃園區國際路與中山路口處時，突然失控高速撞上前待轉小貨車，車身當場180度翻覆四輪朝天，還好並未引發後方車輛連鎖撞擊，桃園警方為游男進行酒測，酒測值為0.2毫克，雖未達法定0.25標準，但已顯然不能安全駕駛衍生公共危險，警方依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，游男則因撞擊導致臉部擦挫傷，肇事原因正由警方釐清中。

▲桃園市游姓男子6日清晨5時許開車行經桃園區國際路時，突然失控撞上前方待轉轎車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，51歲的游姓男子今天清晨5時許駕駛轎車由桃園區國際路往八德方向行駛，行經中山路口處時，未注意前方準備左轉小貨車，直接高速追撞後翻覆四輪朝天，轟天巨響也讓附近行人為之側目，還好未波及其他車輛。

▲桃園市游姓男子6日清晨5時許開車行經桃園區國際路時，失控撞上前方待轉轎車翻覆，經警方到場酒測為每公升0.2毫克。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方趕抵時，游男翻覆轎車中爬出，臉部有擦挫傷勢，員警對游男進行酒測，結果酒測值為每公升0.2毫克，游聲稱並未飲酒，對於有酒測值也覺得納悶，警方說，酒測值雖未達到0.25開罰標準，但肇事後已明顯有不能安全駕駛引發肇事，全案依公共危險罪嫌將游男移送桃檢偵辦。

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