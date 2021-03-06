浴室鏡子竟吹出涼風　紐約妹拆開驚見黑洞！藏「詭異密室」秒嚇瘋

▲哈特索住處浴室吹出詭異冷風，發現鏡子後方有個大洞。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約女子哈特索（Samantha Hartsoe）家中浴室並沒有窗戶，但每當她進入浴室時，總會感受到一陣陣涼風，並發現風是從鏡子附近吹出來。為了探尋風的來源，她決定把鏡子拆掉，但卻意外發現後方暗藏半完工的公寓套房，讓她當場嚇壞。

每日星報報導，住在紐約的哈特索過去始終覺得家中冷颼颼，無論暖氣溫度設定高低，她總會感受到涼意，尤其走進浴室後，明顯有涼風吹向她，但因浴室並未裝設窗戶，且通風口也沒有風，所以對涼風陣陣的狀況感到困惑。她後來才意識到，原來風是從洗手台上方的鏡子周邊吹出來。

依據哈特索在抖音平台發布的影片，浴室並沒有明顯吹出冷風的通道，但她一站進浴室之後，她的頭髮就開始隨風飄。而她直到拆除鏡子後才恍然大悟，原來鏡子後方有個長方形的大洞，且仔細一看才發現，洞後方的空間明顯是一套半完工的公寓住處。

哈特索最終鼓起勇氣鑽入洞中，前往另一端公寓房間，發現該房內部凌亂，應該無人居住，現階段尚不清楚另邊公寓套房是處於建造階段或已被廢棄。