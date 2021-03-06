每天喝汽水「牙齒爛光光」！虎牙妹不愛刷牙下場慘　PO影勸世爆紅

▲諾瓦科夫斯基愛喝汽水但不愛刷牙，結果牙齒爛光。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州女子諾瓦科夫斯基（Victoria Irene Nowakowski）笑容甜美，曾擁有潔白美麗牙齒，但才沒過幾年，她的牙齒卻發黑蛀蝕，上排牙齒幾乎全沒了。這一切的背後關鍵原因，居然是她長達10年每天喝汽水、抽菸但不愛刷牙，如今拍下勸世影片，要大家好好保持牙齒健康。

綜合紐約郵報等外媒報導，諾瓦科夫斯基曾經擁有可愛的小虎牙，但因為超級愛喝碳酸飲料，10年來每天喝汽水，且4、5年前開始染上菸癮。只不過她沒有好好照顧牙齒，不愛刷牙或使用牙線清潔，也沒有定期看牙醫的習慣。

而這一切加總的結果就是整口牙爛光，明顯發黃發黑，且蛀蝕狀況嚴重。她在向牙科醫師求診之後，得知唯一方法就是只能打掉重練，拔除牙齒並裝假牙。但她坦言，「我非常害怕看牙醫，一想到拔牙就覺得害怕，花了很長一段時間，才鼓起勇氣走進牙科診所。」

諾瓦科夫斯基直言，2012年的她其實牙齒狀況還算不錯，但愛喝飲料加上不愛清潔的習慣，為細菌創造完美生存的環境，儘管多年來牙齒外觀看起來還算正常，實際狀況卻很差。所幸如今的她接受一連串治療之後，終於重拾充滿自信的笑容，也拍下影片告訴大家，保持牙齒健康真的很重要。