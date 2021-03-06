　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

水利署請鎮瀾宮祈雨　蘇貞昌：誠意有時候也向天表明

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

全台水情拉緊報，已衝擊國內農業、科技業，且將逐漸影響民生用水，農田水利署為解旱象，主動請託大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，盼解決缺水危機。對此，行政院長蘇貞昌說，台灣民間習俗無論到哪裡都是祈求風調雨順，在百年大旱缺水的時候，更是大家誠心誠意、盡心盡力，「盡力節約用水，誠意有時候也向天表明」。

針對缺水問題，蘇貞昌說，「老天爺不下雨，有時候我們也很困難與不得已」，因此早在去年，就請秘書長、經濟部及水利署相關，大家一起來做各方面的準備，包括前瞻基礎建設投入的海水淡化、水環境等的工程及水庫清淤，都大大發揮了效果。

蘇貞昌指出，包括從翡翠水庫送水到新北地區，整個大水管的完成都是一寸一寸、一步一步，也因為有準備，才能在這百年大旱中已有一些效果，否則會比現在更困難。

「我們還是有盤點全國的戰備水井，做好相關海水淡化，甚至已啟動100多口水井，能夠在這個時候解決民生最大的需要。」蘇貞昌說，還是要大大拜託全國所有同胞大家節約用水，因為老天爺何時要下雨還不知道，我們只有自己每個人做好節水，就能夠撐得更久。

至於連大甲鎮瀾宮都要來祈雨，引發外界「不問蒼生問鬼神」的質疑？蘇貞昌說，台灣民間習俗無論到哪裡都是祈求風調雨順，在百年大旱缺水的時候，更是大家誠心誠意、盡心盡力；盡力就是要區域調節、節約用水，誠意有時候也向天表明。

蘇貞昌說，過去在水利會、民間團體的時代，已經有在缺水的時候會在廟祭拜，這由來已久，水利會改成公務機關後，地方水利處也會依照往年的習俗，和宮廟、民間一起祈求，這是一向有做的事情。最重要應該還是各方面工程加緊施作，大家一起節約，讓水情不利的時候，大家撐得更久，也互相體諒。

ET快訊
北台灣變天像颱風！氣象局曝成因
女客留負評「拒湯屋餐點賠償」被罵爆　業者還原經過回應了
台南廢墟探險一半撞見白骨屍　2.6萬人半夜看傻鼻酸了
快訊／西濱大貨車爆胎自撞翻覆　南下全線封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

竹科嘸水！王美花稱可「鑿井取水」　網酸爆：最強的經濟部長

陳以信獻花遭黨內撻伐　蘇貞昌：他很誠意、謝謝他

陳以信親赴檢疫所致謝　小兒獻花給醫護：謝謝阿姨、叔叔照顧我們

水利署請鎮瀾宮祈雨　蘇貞昌：誠意有時候也向天表明

政府全力保護藻礁　蘇貞昌：未來還要成立基金

公投連署延燒　「藻礁男孩」林飛帆：這是兩種環境保護的思維

刪Q危機燒向民進黨　林飛帆籲國民黨：停止這樣的行為

水庫缺水！竹科恐嘸水可用　民眾黨籲：用水大戶應徵「耗水費」

羅智強建議陳柏惟不想被罷免　就站出來嗆這兩件事

獻花給蘇貞昌、陳時中遭批噁心　陳以信：願赴國民黨考紀會說明

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

KTV唱嗨「歌本+外套」組醒獅團　踩桌子當跳樁...友狂搖鈴鼓助興

竹科嘸水！王美花稱可「鑿井取水」　網酸爆：最強的經濟部長

陳以信獻花遭黨內撻伐　蘇貞昌：他很誠意、謝謝他

陳以信親赴檢疫所致謝　小兒獻花給醫護：謝謝阿姨、叔叔照顧我們

水利署請鎮瀾宮祈雨　蘇貞昌：誠意有時候也向天表明

政府全力保護藻礁　蘇貞昌：未來還要成立基金

公投連署延燒　「藻礁男孩」林飛帆：這是兩種環境保護的思維

刪Q危機燒向民進黨　林飛帆籲國民黨：停止這樣的行為

水庫缺水！竹科恐嘸水可用　民眾黨籲：用水大戶應徵「耗水費」

羅智強建議陳柏惟不想被罷免　就站出來嗆這兩件事

獻花給蘇貞昌、陳時中遭批噁心　陳以信：願赴國民黨考紀會說明

郭虹廷繳雙十、李恩芯決勝節飆分　淡商逆轉陽明挑戰隊史11冠

少女哭訴男友射後不理　惡魔哥押人逼吃大便刷下體淋辣椒水捅肛

竹科嘸水！王美花稱可「鑿井取水」　網酸爆：最強的經濟部長

LIFE・經典／IKEA推出「拆卸手冊」教分解家具　讓消費者兩頭賺

TOYOTA「新款小型掀背」確認推出　與神鴨Yaris同採GA-B平台

快訊／高雄聯結車狠撞機車！6歲童「骨盆以下骨折」母女3人傷

魚丸內餡鹹香飽滿！桃園老字號冬粉丸　加了特製沙茶醬、彈Q豬腸

「廚」舊布新這樣改造！婆媳之間樂融融　夫妻不吵架

陸政府工作報告7年來首度未提「新能源汽車」　重點已轉向使用端

福原愛2月爆想開幼兒園！婚變重創形象　日網怒轟：妳教得好小孩？

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

政治熱門新聞

台中空中「16架直升機」來回飛行！軍方回應了

陳時中背房貸逾5407萬餘元　存款359萬

總質詢獻花挨批　陳以信道歉了

陳亭妃反擊國民黨：查證能力爛到有剩

刪Q邁入二階　基進黨發「4不聲明」

獻花給蘇貞昌、陳時中遭批噁心　陳以信：願赴國民黨考紀會說明

獨／何時恢復國共論壇？江啟臣回應

羅智強建議陳柏惟不想被罷免　就站出來嗆這兩件事

國民黨魁之爭　王世堅斷言：戰力最強是韓國瑜！

駐泰代表李應元身價破億

林鶴明揭江啟臣連任3策略：把公投綁黨主席選舉

陳吉仲用這招反制中國禁鳳梨　沈富雄酸：這是在講笑話

竹科恐嘸水可用　民眾黨籲：用水大戶應徵「耗水費」

水利會改官派　農民列4點違憲申請釋憲

更多熱門

相關新聞

政府全力保護藻礁　蘇貞昌：未來還要成立基金

政府全力保護藻礁　蘇貞昌：未來還要成立基金

「珍愛藻礁公投」連署突破50萬份，農委會主委陳吉仲計畫在下禮拜跟環團面對面溝通。面對環團提出「開類聽證會」、「中油能夠停工」兩大訴求，行政院長蘇貞昌說，會請相關部會持續和民間關心問題的人士溝通，在做判斷前，可以整個都清楚知道完整資訊，做正確的判斷。

獨／鎮瀾宮傻眼！水利署祈雨祭典傳不派員出席

獨／鎮瀾宮傻眼！水利署祈雨祭典傳不派員出席

求「雨神」同行！大甲鎮瀾宮辦祈雨法會

求「雨神」同行！大甲鎮瀾宮辦祈雨法會

獻花給蘇貞昌、陳時中遭批噁心　陳以信：願赴國民黨考紀會說明

獻花給蘇貞昌、陳時中遭批噁心　陳以信：願赴國民黨考紀會說明

總質詢獻花挨批　陳以信道歉了

總質詢獻花挨批　陳以信道歉了

關鍵字：

行政院缺水蘇貞昌鎮瀾宮祈雨

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

莊凌芸親姊姊悲痛發聲！

浪橘貓越養越毛　5個月仙氣噴發

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

台中海景帳篷有獨立衛浴能爽吃麻辣鍋

莊凌芸個人IG：為何放手了？　1天前洩低潮

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面