水利署請鎮瀾宮祈雨　蘇貞昌：誠意有時候也向天表明

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

全台水情拉緊報，已衝擊國內農業、科技業，且將逐漸影響民生用水，農田水利署為解旱象，主動請託大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，盼解決缺水危機。對此，行政院長蘇貞昌說，台灣民間習俗無論到哪裡都是祈求風調雨順，在百年大旱缺水的時候，更是大家誠心誠意、盡心盡力，「盡力節約用水，誠意有時候也向天表明」。

針對缺水問題，蘇貞昌說，「老天爺不下雨，有時候我們也很困難與不得已」，因此早在去年，就請秘書長、經濟部及水利署相關，大家一起來做各方面的準備，包括前瞻基礎建設投入的海水淡化、水環境等的工程及水庫清淤，都大大發揮了效果。

蘇貞昌指出，包括從翡翠水庫送水到新北地區，整個大水管的完成都是一寸一寸、一步一步，也因為有準備，才能在這百年大旱中已有一些效果，否則會比現在更困難。

「我們還是有盤點全國的戰備水井，做好相關海水淡化，甚至已啟動100多口水井，能夠在這個時候解決民生最大的需要。」蘇貞昌說，還是要大大拜託全國所有同胞大家節約用水，因為老天爺何時要下雨還不知道，我們只有自己每個人做好節水，就能夠撐得更久。

至於連大甲鎮瀾宮都要來祈雨，引發外界「不問蒼生問鬼神」的質疑？蘇貞昌說，台灣民間習俗無論到哪裡都是祈求風調雨順，在百年大旱缺水的時候，更是大家誠心誠意、盡心盡力；盡力就是要區域調節、節約用水，誠意有時候也向天表明。

蘇貞昌說，過去在水利會、民間團體的時代，已經有在缺水的時候會在廟祭拜，這由來已久，水利會改成公務機關後，地方水利處也會依照往年的習俗，和宮廟、民間一起祈求，這是一向有做的事情。最重要應該還是各方面工程加緊施作，大家一起節約，讓水情不利的時候，大家撐得更久，也互相體諒。