他酒醉轉性「屎尿郎」警臭呆　「淨身屍變」咬人...波麗士快瘋了

▲何姓男子去年11月在平鎮區酒後鬧事，被帶回派出所後竟隨地大小便，員警實施保護管束時他還咬傷員警左手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

何姓男子去年11月間在平鎮區因酒後鬧事被民眾報警處理，員警帶回派出所後，竟趁著酒意在派出所內隨地大小便，搞得混身屎臭味，員警帶他去廁所梳洗後欲上銬保護管束，何男不服竟張口咬傷員警左手，荒唐行徑被監視器錄影存證，依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，何男翌日清醒後才知闖下大禍後悔不已。

檢警調查，40歲的何姓男子在去年11月14日晚上6時45分在平鎮區某處酒後大鬧，民眾報警處理後被平鎮派出所員警帶回，但何卻不安分仍在派出所內大聲咆哮，疑因泥醉隨地大小便，整個派出所地板、椅子與其褲子都沾滿屎尿，

員警強忍惡臭帶他進入廁所梳洗。

▲何姓男子去年11月在平鎮區酒後鬧事被民眾報警處理，帶回平鎮派出所後竟然隨地大小便鬧事。（圖／記者沈繼昌翻攝）

之後員警隨即對何依職權進行保護管束並上銬，但何男不服反抗，還張口咬傷杜姓員警左手，整個過程都被派出所內監視器拍下，杜姓員警左手經診斷後有明顯清晰的咬痕，警方依妨害公務與傷害等罪嫌將何男移送桃檢偵辦；何男翌日上午清醒後發現闖下大禍，心中懊悔不已。

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