他在貨櫃屋「激戰小三」...壞到一半門被打開！　女友站門外傻了

▲小花被依法判8月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名女子「小花」（化名）與男子「阿傑」（化名）是男女朋友關係，但她卻發現阿傑與另名女子「阿桃」（化名）發生性行為，讓她氣得拿出手機錄影，並將影片上傳到臉書，而這樣的行徑也讓她因此吃上官司。對此，台南地院審理後，依法判其8月徒刑，得易科罰金。

判決指出，小花與阿傑是男女朋友，但對方卻在台南某個日租貨櫃屋內，與阿桃發生性行為，而當時小花正好有事要去找阿傑，因此在推開貨櫃屋門後，當場撞見兩人衣衫不整的進行性行為，而小花一時憤怒竟拿出手機，基於竊錄他人非公開活動，及身體隱私部位之犯意，拍攝下阿桃全身未著衣服的裸露照片。

小花拍下照片後，還將影片上傳到臉書平台，將照片傳給阿桃的臉書友人，以此方式供多數人觀覽，而阿桃得知後，氣得趕忙報警處理。對此，法官認為，小花未經過對方同意，就竊錄阿桃的身體隱私部位，又將上開竊攝影片傳到臉書供人觀覽，嚴重侵害對方隱私，對阿桃造成極為嚴重之傷害、破壞社會秩序、善良風俗，且迄今未能與對方達成和解，審酌其智識程度、家庭經濟狀況、手段、動機等一切情狀後，給予判刑並諭知易科罰金之折算標準。

台南地院依犯無故以照相竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處他有期徒刑3月，又犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑6月；合併應執行有期徒刑8月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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