被按摩師命令翹屁股...遭瘋狂電動摩蹭！她摸到一片濕　崩潰大哭

▲葉男猥褻女顧客，被依法判10月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名葉姓男子日前在一間按摩工作室擔任按摩師，怎料他卻在按摩過程中，用下體磨蹭女客人的臀部、甚至命令對方將臀部翹高，誇張的行徑讓女子趕緊藉故離開。對此，新竹地院審理後，依法判葉男10月徒刑。

判決指出，擔任按摩師的葉男在新竹某間按摩工作室工作，但他先前在室內為女子「花花」（化名）進行按摩時，竟基於強制猥褻之犯意，違反對方的意願，強行觸碰對方胸部，並以生殖器觸碰、摩蹭花花的臀部，更誇張的是，葉男還命令對方趴在按摩床上將屁股翹高，從背後以電動按摩接續觸碰對方下體、臀部。

葉男以此違反花花意願之方式為猥褻行為，以滿足自身之性慾，而花花也因此受到驚嚇，趕忙藉口要上班而離開工作室，但因為葉男的行徑，讓其情緒實在難以平復，因此難過地崩潰大哭，並將此事告訴男友，隨後在男友的陪同下一同返回工作室找葉男質問。

葉男對於犯行矢口否認，辯稱自己是正常按摩，沒有用電動按摩器觸碰對方的下體臀部、也沒有用生殖器觸碰對方、也沒有將身體壓在對方身上、也沒有將對方的手固定在自己生殖器上，而他也辯稱，因為覺得花花事後是來亂事的，因為不想製造麻煩所以就退錢給對方。

不過，花花證稱，一開始按摩時還很正常，但之後葉男就多次觸碰她胸部，還抓起她的手放到他的生殖器上來回移動，之後她也發現對方的褲檔凸凸的、而且褲子也是濕的。另外，花花也說，過程中自己有握拳抵抗，但因為葉男身型壯碩，擔心自己出聲制止，對方會對自己不利，但自己仍是有用肢體語言告知對方不想被這樣對待。

對此，法官審理後，不採信葉男之說詞，認為他為逞其私慾，對花花強制猥褻犯行，嚴重侵害對方身心健康，且否認犯罪，犯後毫無悔意，無誠心面對自身之過錯，考量其犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟狀況等後，依犯強制猥褻罪，判處他有期徒刑10個月。

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