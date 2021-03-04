高雄妹藏絕技「泰式古法攝護腺保養」！他喊密語：抓龍筋　結局曝

▲阿義被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名男子「阿義」（化名）是某養生館負責人，但他卻讓女服務生在店內為不特定男客，從事有「按龍筋」之稱的半套性交易服務，自己則從中收取傭金。對此，高雄地院審理後，依法判其4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

判決指出，阿義是高雄某間養生館的實際負責人，但他卻另外在某處承租一間套房，作為該養生館的二店，並基於意圖使成年女子，與他人為猥褻行為而容留以營利之犯意，容留其所雇傭的女服務生在該處，為男客提供全身按摩，及泰式古法攝護腺按摩「按龍筋」為名目的服務內容，但實際內容卻是為男客撫弄生殖器直到射精的半套性服務。

另外，其收費方式為每60分鐘1600元，每90分鐘2100元，其中阿義可分得700元的酬金，以此方式來進行營利，而詭異的營業方式引起警方懷疑，因此前往該處臨檢，當場將現場人員查獲。此外，由於有小姐之證詞、在場證人、通訊軟體截圖等足以佐證，因此阿義的犯行勘以認定。

對此，法官認為，阿義為圖私利而容留成年女子與男客為猥褻行為，敗壞社會風氣，實屬非難，且犯案後否認犯行，難認其有反省，兼衡其教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯圖利容留猥褻罪，判處他4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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