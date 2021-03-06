恐怖詛咒？皇帝棺木被撿走做家具　農民回家一看：4童慘死全是血痕

▲ 明定陵位於北京市昌平縣境內天壽山南麓 。（圖／維基百科）

大陸中心／綜合報導

神秘的古墓詛咒令人津津樂道，明朝萬曆皇帝朱翊鈞和2位皇后死後被安葬在明十三陵的定陵，但在文化大革命期間，他們被從地宮連棺材拖出，屍骨被焚，而撿走棺木的幾戶人家，相傳接二連三發生詭異死亡，下場相當淒慘。

萬曆皇帝朱翊鈞是大明第十三位皇帝，也是明朝在位期間最長的皇帝，他死後被安葬在明十三陵的定陵，與孝端和孝靖兩位皇后一同長眠於此。

▲ 由於當時文物保護意識不強和發掘技術有限，使定陵出土的大量絲織品迅速風化，因此定陵的發掘也被認為是考古史上的一大悲劇。（圖／維基百科）

定陵玄宮（俗稱地下宮殿）是明十三陵中第一座也是唯一一座被發掘的帝王陵寢。1956年5月經大陸國務院批准開始試掘，歷時1年試掘成功，1957年打開玄宮，出土文物3000多件。考古學家還發現，朱翊鈞和兩個皇后骨架完好，周圍塞滿了無數的金銀玉器和成百匹的羅紗織錦。

然而1966年文化大革命爆發後，定陵被當做「牛鬼蛇神」批鬥，因而受到了嚴重破壞，紅衛兵還以「打倒地主階級的頭子萬曆」的口號，將萬曆帝後的屍骨揪出。同年8月24日，萬曆帝後的3具屍骨以及1箱帝後畫像、資料照片等，被抬到定陵博物館重門前的廣場上批鬥、焚毀。

▲ 明定陵地下宮殿 。（圖／百度百科）

至於那三口由上等金絲楠木製成的巨大紅漆棺槨，相傳被丟到附近的山溝中，而當天下午就被附近的農民搶光，其中一對年邁的夫婦，特地用這珍貴的楠木請人打做棺材，巧合的是，第一具棺材做好後，老太太蹬腿歸天；第二具剛剛完工，老頭子也一命嗚呼，前後不到半個月。

5個月後，一件更加神秘恐怖的故事發生了。撿棺木的公社社員中，裕陵村有戶農民收穫最大，他看到這木材不錯，於是和妻子一起將它打造成櫃子，端端正正擺在堂屋裡。

有村民警告說「皇帝的東西不是隨便可以用的，要是沒那福分，消受不起，還會搭上性命...。」但這些話他們並沒有放在心上。

不久後悲劇真的上演，當夫妻從田裡回家時，發現4個孩子不見了，他們隨後打開衣櫃，只見孩子們相互擠壓，早已氣絕身亡，手指根部滲出了血漬，櫃壁布滿抓痕。

最終辦案人員將4個孩子(3男1女，最大的12歲，最小的女孩僅5歲)的死因進行詳細分析後，得出「缺氧憋死」的結論。

後來調查發現，原來櫃璧和櫃蓋之間有鎖鉤，當櫃蓋蓋上之後只能從外面打開，很有可能是孩子在躺櫃裡打鬧，不小心蓋上了櫃蓋，從裡面無法打開，因此發生了悲劇。

▼ 明定陵中軸線鳥瞰圖。（圖／維基百科）