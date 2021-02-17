機場挖出地下鬼城！驚見「3500座古墓」出土　西安人笑：已住滿

▲機場擴建挖出地下鬼城！驚見「3500座古墓」出土。（圖／翻攝陕西省文物局）



記者許力方／綜合報導

陝西省文物局15日公布，在西安咸陽國際機場三期擴建工程中，勘探發現3500多座古墓，遺跡數量、規模非常巨大，近千名員工在春節期間全力開展考古發掘工作。過去一、二期建設過程中也曾發現大量古墓，當時就找到了唐玄宗外公的墓，網友一見機場變大型考古現場，笑稱「地上沒開盤，地下已住滿」、「天天在老子墳頭跑飛機」、「別給韓國人知道」、「這新聞很陝西」。

西安咸陽國際機場三期擴建工程是陝西民航發展史上規模最大，也是大陸西北地區最大的民航工程，對建設西安國際航空樞紐意義重大。在三期建設工程範圍內，文物局勘探共發現各類古代文化遺跡4600多處，其中包括各時期古墓葬3500多座，數量龐大，導致考古發掘任務非常艱難，為此，相關單位隨即展開擴建工程南、北飛行區以及航站區等重點建設區域的考古發掘。

《北青報》報導，西安咸陽國際機場一、二期建設過程中，也曾發現大量古墓，考古研究院指出，2010年未配合二期擴建，考古發掘墓葬60多座，出土文物1300多件，當時不僅找到截至今關中十六國時期最大的一個墓葬，還發現了唐玄宗外公的墓葬。

研究員劉呆運指出，唐玄宗外公之墓為該地區唐代墓葬中最大的一座，地面保存有封土，墓前還發現有石刻。封土的夯土層層次十分清晰，由上至下共91層，每層厚約10厘米，頂部土色略雜，其餘土色純淨，有的層位還留有車轍印和牛蹄印。

不只如此，考古人員還發現「雙室墓葬」呈現出奇特的佛塔造型，在唐代磚室墓結構中屬第一次發現。唐代佛教盛行，人們熟知的寺院大師們的墓葬多為上面有個佛塔，下面是地宮。當時發現佛塔墓葬，專家認為，是對佛教對中國喪葬禮儀制度的影響提供重要證據。

當地網友一見大量文物陸續出土，直呼「我們大西安地下到處是寶藏」、「隨便擴建就是考古現場，符合地理定位」、「每每動工就會發現古墓」、「不愧是西安」、「歷史悠久的古都」、「千年古都啊」、「擴建失敗XD」、「在陝西幹工程真的太難了」、「陝西特色」，其中不少人都笑說「勸你別挖，一挖設計圖基本作廢」、「千年古怎麼來的，就這麼來的，要麼不挖，一挖老祖宗們都出來了」。

►品木宣言保養5件組賣到翻，現在只要799

▼西安大型考古現場，文物陸續出土修復中。（圖／翻攝陝視新聞）



▼考古人員正在清理保護東漢銘文青銅鏡。

▼這方墓志是用硃砂由左至右書寫，內容珍貴也十分罕見。



▼考古人員清理新發現的墓葬遺址，包括形制規整、範圍較大的墓葬圍溝。

