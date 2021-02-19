工地施工驚見「1男7女合葬墓」　專家看後大喊：快挖！

▲大陸湖北發現一座皇室古墓。（圖／翻攝自百度百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

古代皇室下葬時，都會帶著豐盛的陪葬品一起下葬，因此每當考古學家發現稀有的古墓時，都會感到相當興奮，希望能將墓中珍貴的文物挖掘出來保存。大陸湖北日前就發現了一座1男7女的合葬墓，經比對墓中的文物後發現，這座合葬墓就是明太祖朱元璋的24子郢靖王朱棟和其妃郭氏的合葬墓。

▲古墓中有很多處被炸的痕跡，但墓室還是被保存得非常完整。（圖／翻攝自百度百科）

根據《每日頭條》報導，這座皇室的合葬墓就位於大陸湖北省的鍾祥市，當時一位老農在追捕野兔時，意外發現了這座古墓，於事便趕緊通知了當地文物局前來勘查，後來考古學家在墓中發現了1男7女的遺骸以及兩個元代的青瓷花瓶，棺材下面還發現了10箱可能是黃金的箱子，根據墓室銘上的記載，墓裡所埋葬就是郢靖王朱棟。

▲墓中總共發現了1男7女的遺骸。（圖／翻攝自百度百科）

為了將墓中的文物保存，考古學家開始對這座合葬墓進行挖掘，本以為裝有10箱黃金的箱子中後來發現只有損壞腐爛的物品，推測應是絲織品和字畫，但因為這個墓室被設計為「水墓」，因此長期浸泡下這些文物都已毀壞，墓中的黃金可能都已被盜走，不過發現的珍貴青瓷花瓶已被確認為國家一級文物，目前被保存在湖北博物館中。

▲青花梅瓶「雲龍紋」目前被保存在湖北博物館中。（圖／翻攝自百度百科）

至於發現的1男7女遺骸，經過考證男子確實就是郢靖王朱棟，不過7女中只有其中1位是朱棟的妻子，另外6名女子和朱棟並沒有任何關係，推測應是6名無辜女性被犧牲作為殉葬的人。

根據史料記載，郢靖王朱棟是明太祖朱元璋的第24子，在位時間共23年，不過年僅26歲就去世，相傳他十分孝順，特別是孝順他的母親，最後因母親去世而跟著鬱鬱而終。