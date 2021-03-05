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高雄聯結車驚藏「恐怖醉駕駛」！忘拉手煞車　狠撞3店面毀3機車

▲▼ 聯結車駕駛疑似忘記拉手煞車車輛撞到店家並波及機車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲聯結車駕駛疑似忘記拉手煞車，不慎波及到路旁店家以及車輛。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

今天凌晨3點多，一輛聯結車行經高雄五甲一路與立志街口時突然失控，連續衝撞3家店並波及到3輛機車，所幸當時無人在場，沒有人因此受傷，警方到場後，聯結車駕駛供稱他當時下車買東西，疑似忘了拉手煞車才造成這起事故，但經過酒測後，他酒測值超標，被依公共危險罪移送。

鳳山分局成功派出所員警接獲報案後，趕到事故現場，發現一輛聯結車失控撞上已經打烊的小吃店，還有一家旅社遭到波及，現場並有3部機車遭到擦撞毀損，而聯結車的駕駛肇事後人有留在現場沒有離去，經過警方對他施行酒測，發現他酒測值達0.28，已經超標，被依公共危險罪移送。

▲▼ 聯結車駕駛疑似忘記拉手煞車車輛撞到店家並波及機車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲聯結車駕駛疑似忘記拉手煞車，不慎波及到路旁店家以及車輛。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據成功路派出所副所長李宗翰的說法，這名肇事的林姓駕駛自稱當時他把車停妥後，下車買東西，疑似忘記拉手煞車才釀起這項事故，警方呼籲切勿酒後開車，以維護自身以及其他用路人的安全，另外車輛停放，應該要檢查防止滑行的手煞車設備是否牢靠，以免意外發生。

▲▼ 聯結車駕駛疑似忘記拉手煞車車輛撞到店家並波及機車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲聯結車駕駛疑似忘記拉手煞車，不慎波及到路旁店家以及車輛。（圖／記者黃子倩翻攝）

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