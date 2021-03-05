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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

柯博齡／詐騙集團年輕化　勿淪共犯踏上不歸路

▲▼詐騙集團，車手，詐騙，偷錢，小偷。（圖／視覺中國）

▲現今詐騙案件中，集團年齡層逐漸下降，有愈來愈多學生或未成年人擔任「車手」及「領簿手」，淪為共犯。（圖／視覺中國）

在現今的詐騙案件中，共犯年齡層有逐漸下降趨勢，實務上有愈來愈多的學生或未成年人涉案，擔任「車手」及「領簿手」。日前新聞報導指出，台北市萬華警方破獲一個詐騙集團，逮捕許姓首腦等58名成員，成員中便吸收了許多剛出社會、20歲出頭的年輕人，使其成為詐騙共犯。

何謂車手及領簿手

「車手」及「領簿手」是隨著詐騙集團案件氾濫後才出現的名詞。

所謂的「車手」，即是拿著詐騙集團成員向他人騙到的提款卡，在各處之金融行庫或超商ATM提領現金，再將領得之現金交付上手，自己從中賺取一定成數的報酬。而「領簿手」或稱為「包裹手」，即是專門到各地超商領取內容物，為他人帳戶存摺、提款卡包裹之人，領到後再將包裹內之帳戶存摺、提款卡，依上手指示轉寄或分散寄到他處超商，由集團專人領取後，再交由車手據以提領帳戶內之現金，而從中取得一定之報酬。

以上這兩種角色如同帳戶存摺及提款卡提供者一樣，在整個詐騙過程中非常重要，有了他們，才有辦法將被害人的錢從帳戶內移到詐騙集團成員手中。而到ATM領錢及到超商領包裹，不需要高度的技術性，成為詐騙集團成員向缺乏社會經驗、思慮不周、警覺性較弱、判斷力較不足等初出社會之新鮮人、學生、少年族群，以詐欺、利誘、恐嚇、脅迫等方式，讓他們成為車手或領簿手，共同詐騙被害人。

車手及領簿手的求職陷阱

常見用以招攬年輕族群使其成為詐騙共犯的模式，便是透過網路或報紙刊登徵才訊息或廣告，且不管刊登的內容為何，均有一個共通點，對於工作種類、方式、時間、報酬等工作條件之洽談，求職者永遠只能透過電話（含FACETIME等網路電話）、通訊軟體（例如LINE、微信）、社群網站（如臉書、IG）等方式應徵，你見不到雇主，不知道公司在哪，更不清楚公司從事何種事業，當然洽談者一定有套話術，讓你不用知道或在意上述疑點，並以公司理財、會計作帳、廠商貨款、投資匯回、台商資金回流、博奕賭金交付等冠冕堂皇的理由，粉飾帳戶內其實是詐騙款項之事實，使應徵者誤信，其從事領錢及領包裹是正當的工作。

執行工作的過程中，有時會發給俗稱「工作機」之其他手機，並成立通訊軟體的群組，所有行動的時間、地點，全數透過群組聯絡及下達指令。領錢及領包裹的時間經常到半夜三更，領取地點甚至遍布全台各縣市，但對於缺乏社會經驗、警覺性較低的新鮮人、學生，往往落入圈套而不自知。一旦領了第一次錢，收了第一次包裹，詐欺之共犯行為即屬成立及既遂，接下來將會面對一連串法律上之追訴及處罰。

車手及領簿手的法律責任

詐騙集團層級多，分工細，一個詐騙行為通常是3人以上共同完成，準此，依《刑法》第339條之4第1項第2款規定，成立加重詐欺罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

再者，詐騙集團具高度之組織性，係以3人以上，實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性犯罪組織，對於車手及領簿手而言，實務上會認其屬犯罪組織之參與者，依《組織犯罪防制條例》第3條第1項後段，而判處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金，且應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年。甚至，提領款項交付上手之行為，亦可能屬洗錢行為，依《洗錢防制法》第14條規定，可處最重7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。

在此呼籲，家長務必對於孩子工作或打工的狀況，多加關心與了解，勿讓孩子成為詐騙集團的成員，戕害他人，也毀了自己一生。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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●柯博齡，台南地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

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