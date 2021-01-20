新店恐怖詐騙團徵人頭「2萬供住宿」！手機轉帳新招　4個月詐千萬

▲詐騙車手集團為免ATM或臨櫃提款露餡，開始收購設定手機約定轉帳的人頭帳戶行騙。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警破獲位於新北市新店區的詐騙水房，以黃姓主嫌為首的詐騙車手集團，對外以1萬到2萬不等金額，招募人頭提供帳戶，還要求設定「網銀約定帳號」，再將人頭們集中管理，用手機將詐騙所得層層轉帳後，由上游車手出面一次提領，4個月內洗錢詐款上千萬元，台北地檢署20日晚間依詐欺、洗錢等罪聲押黃等3名被告。

檢警追查年僅20歲的黃姓主嫌已有多項前科紀錄，平日混跡新店地區，涉嫌從2020年8月起，與陳姓、鄭姓等同夥組織分工細膩的車手集團，對外招募人頭，辦理詐騙所需金融機構帳戶，再依人頭的配合度提供報酬，能協助設定手機APP網銀約定轉帳的報酬最多。

然後集團成員會幫這些人頭安排住宿，集中管理，由其他成員處理詐騙款項提領，有被害人誤信網購設定錯誤等詐騙招術後匯款，就馬上會被詐團用手機操作轉帳匯走，集中到特定戶頭，再統一提領交給上游，車手完全不用到ATM或銀行露面，避免遭到查緝，等人頭帳戶被列警示帳戶後，詐團再把人頭請走，招募其他新人頭。

北檢檢察官徐名駒20日指揮新北市警新店分局，查獲黃嫌為首的詐騙集團7名成員，查扣相關存摺、提款卡等贓證物，發現他們再4個月內，已經利用招募來的2、30名人頭，層層轉帳詐騙款項上千萬元，估計有上百人受害，案經檢察官複訊後，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪將黃等3人聲押，同時追查被安排住宿管理的人頭是否有遭暴力拘禁等違法情節。

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