被控「搓圓仔湯」逼退對手　花蓮前壽豐鄉長曾淑懿無罪確定

▲花蓮縣壽豐前鄉長曾淑懿（左）和丈夫劉耀宗（右）。（圖／民眾提供）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿，2018年選舉時當選鄉長，但卻被檢方指控「搓圓仔湯」，試圖以5萬元勸退對手放棄參選，一審被依違反《選罷法》判刑4年，但二審逆轉改判無罪。案件上訴第三審，最高法院5日駁回檢方上訴，曾淑懿無罪確定。

曾淑懿曾任壽豐鄉農會多屆的總幹事，擁有深厚的基層實力，2018年參選鄉長時，獲得8877票，以87.11％得票率壓倒性勝選，其他2名對手票數都不到1000票。不過她遭起訴，去年二月間一審將她判刑4年、褫奪公權3年；三月間的民事當選無效，也判決她當選無效。因此縣政府公告補選，結果曾淑懿的丈夫劉耀宗「代妻出征」，獲得勝選，目前劉耀宗是現任的壽豐鄉長。

本案因檢方接獲檢舉，指稱2018年鄉長選舉前，當年8月底領表登記，曾淑懿得知地方人士謝姓男子也領表，打算參選鄉長。於是曾淑懿就夥同許姓樁腳，在8月30日上午9點多前往拜訪謝姓男子，並交付現金5萬元；但謝男不願退選，上午11點就到曾淑懿競選總部，退還5萬元，並由劉耀宗收下，謝男也在隔天就登記參選鄉長。檢方認為曾、許等2人的行為「搓圓仔湯」，因此提起公訴。

法院審理時，曾淑懿否認犯罪，主張當時是許姓樁腳自己的意思，自行交付金錢，並未事先告知，她也完全不知情。一審法院不採信，將她判刑4年。

全案上訴二審後，花蓮高分院審理時，認為謝男及許姓椿腳的證詞前後不一，且謝男已經在去年7月死亡，無法交互詰問，故其證述真實性有待商榷。二審最後撤銷一審有罪判決，改判曾淑懿無罪。全案再上訴，最高法院5日駁回檢方上訴，曾淑懿無罪確定。