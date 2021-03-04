年收3000萬！HTC天才設計師吃裡扒外　宏達電內鬼案輕判緩刑

▲HTC前首席設計師簡志霖，二審獲判緩刑。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

HTC宏達電2012年間爆發內鬼案，時任工業設計部副總經理兼首席設計師簡志霖，任內私自重製公司的商業機密Icon帶往大陸，又被查出浮報、虛報款項、收取回扣。一審將他重判7年10月，上訴二審後，簡志霖認罪，高等法院4日宣判，改將他判刑2年與1年6月（得易科罰金），並宣告緩刑5年。可上訴。

簡志霖於2001年進入宏達電工作，受到時任執行長周永明重用，曾是宏達電創新研發中心首席設計師，也是HTC多款機皇背後的催生者，不到40歲就當上副總經理，年薪高達1500萬元，加上紅利年收超過3000萬元。當時簡志霖年僅39歲，就當上國際品牌公司的副總，是科技界明日之星。

簡志霖後來在國內成立「小玉」手機設計公司、並在大陸成立「玉」公司，打算自行創業。2013年間他與宏達電工設部處長吳建宏離職，並企圖挖角多名宏達電工程師。公司發現後提告，簡、吳等人被檢方依照《證券交易法》「特別背信罪」、違反《營業秘密法》等罪，提起公訴。

一審認定簡、吳等人有罪，簡志霖因不認罪遭重判7年10月，另有可易科罰金的3月刑期，沒收不法所得682萬元。吳建宏等人則因認罪，分別獲得輕判，其中吳建宏判刑2年，緩刑5年，沒收770萬元，時任資深經理黃國清、黃弘毅、製造設計部前經理洪琮鎰、員工陳枻佐、廠商張俊宜、陳榮元、陳忠貴，各處4月至1年半徒刑，緩刑2至3年。簡志霖等4人上訴二審，二審將洪琮鎰等3人改判得易科罰金之罪，獲宣告緩刑；至於簡志霖部分，則因管轄錯誤被移送智慧財產法院審理。

智財法院再將簡志霖的案情移送回高等法院，由高院進行二審實質審理。全案於4日宣判，高院認定簡志霖犯下9罪，合併判刑2年，另外判刑得意罰金的刑度1年6月；均緩刑5年，並需於判決確定4年內，繳交公庫400萬元，並服240小時義務勞務。另外高院也宣告沒收他個人不法所得1103萬元、小玉科技不法所得455萬元。本案仍可上訴。