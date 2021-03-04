　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年收3000萬！HTC天才設計師吃裡扒外　宏達電內鬼案輕判緩刑

▲宏達電，HTC，VIVE。（圖／CFP）

▲HTC前首席設計師簡志霖，二審獲判緩刑。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

HTC宏達電2012年間爆發內鬼案，時任工業設計部副總經理兼首席設計師簡志霖，任內私自重製公司的商業機密Icon帶往大陸，又被查出浮報、虛報款項、收取回扣。一審將他重判7年10月，上訴二審後，簡志霖認罪，高等法院4日宣判，改將他判刑2年與1年6月（得易科罰金），並宣告緩刑5年。可上訴。

簡志霖於2001年進入宏達電工作，受到時任執行長周永明重用，曾是宏達電創新研發中心首席設計師，也是HTC多款機皇背後的催生者，不到40歲就當上副總經理，年薪高達1500萬元，加上紅利年收超過3000萬元。當時簡志霖年僅39歲，就當上國際品牌公司的副總，是科技界明日之星。

簡志霖後來在國內成立「小玉」手機設計公司、並在大陸成立「玉」公司，打算自行創業。2013年間他與宏達電工設部處長吳建宏離職，並企圖挖角多名宏達電工程師。公司發現後提告，簡、吳等人被檢方依照《證券交易法》「特別背信罪」、違反《營業秘密法》等罪，提起公訴。

一審認定簡、吳等人有罪，簡志霖因不認罪遭重判7年10月，另有可易科罰金的3月刑期，沒收不法所得682萬元。吳建宏等人則因認罪，分別獲得輕判，其中吳建宏判刑2年，緩刑5年，沒收770萬元，時任資深經理黃國清、黃弘毅、製造設計部前經理洪琮鎰、員工陳枻佐、廠商張俊宜、陳榮元、陳忠貴，各處4月至1年半徒刑，緩刑2至3年。簡志霖等4人上訴二審，二審將洪琮鎰等3人改判得易科罰金之罪，獲宣告緩刑；至於簡志霖部分，則因管轄錯誤被移送智慧財產法院審理。

智財法院再將簡志霖的案情移送回高等法院，由高院進行二審實質審理。全案於4日宣判，高院認定簡志霖犯下9罪，合併判刑2年，另外判刑得意罰金的刑度1年6月；均緩刑5年，並需於判決確定4年內，繳交公庫400萬元，並服240小時義務勞務。另外高院也宣告沒收他個人不法所得1103萬元、小玉科技不法所得455萬元。本案仍可上訴。

ET快訊
年輕女推假人看病：媽媽受傷了！醫看傻　父親揭鼻酸真相
江宏傑沒了福原愛還剩什麼？　網推他「天生1強項」屌打99%酸
江宏傑姊閃退演藝圈　「39歲出道遭譏大嬸」心碎被罵妖怪大姑
快訊／高雄嚴重工安意外！5人受傷　2人受困

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男突強抱落單女「社區花圃性侵」！目擊者驚：以為情侶

樓梯間撞見「國中男女」嚐禁果！2男偷拍性愛片勒索：沒錢就回家要

年收3000萬！HTC天才設計師吃裡扒外　宏達電內鬼案輕判緩刑

跟著導航走...大學生情侶半夜雙載衝進稻田！陷爛泥半小時好糗

囂張畫面曝！35輛超跑霸西濱當賽道　斑馬線為起點「排隊狂飆」

快訊／高雄鼓山嚴重工安意外！已知5人受傷　2人困地下5樓搶救中

屏東加油站旁鐵皮屋KTV爆炸起火　大批消防搶救2小時撲滅

台男到菲國博弈業求職　被綁架轉賣3次獲救

天道盟弟被捕　丁寧「超折騰」首發文：先不管對錯，他是我弟弟

內湖公寓2樓「火舌竄出」住戶受困！　警消急破鐵窗救出1人

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

《天之驕女》片尾曲被譙難聽！　主唱認介意遭酸「後台很硬」

台中男突強抱落單女「社區花圃性侵」！目擊者驚：以為情侶

樓梯間撞見「國中男女」嚐禁果！2男偷拍性愛片勒索：沒錢就回家要

年收3000萬！HTC天才設計師吃裡扒外　宏達電內鬼案輕判緩刑

跟著導航走...大學生情侶半夜雙載衝進稻田！陷爛泥半小時好糗

囂張畫面曝！35輛超跑霸西濱當賽道　斑馬線為起點「排隊狂飆」

快訊／高雄鼓山嚴重工安意外！已知5人受傷　2人困地下5樓搶救中

屏東加油站旁鐵皮屋KTV爆炸起火　大批消防搶救2小時撲滅

台男到菲國博弈業求職　被綁架轉賣3次獲救

天道盟弟被捕　丁寧「超折騰」首發文：先不管對錯，他是我弟弟

內湖公寓2樓「火舌竄出」住戶受困！　警消急破鐵窗救出1人

拜登首份國安指南挺台灣　陸學者分析北京下一步

台中男突強抱落單女「社區花圃性侵」！目擊者驚：以為情侶

粉白花海超夢幻！新竹隱藏版賞櫻秘境　浪漫花海沒預約看不到

喵主子所需營養一個都不能少　維持完善腸胃道機能是關鍵

江宏傑姊姊臉書遭出征！　網友「把小愛還來」：被妳搞到躲去日本

一顆鳳梨變炸彈！　中共政法委也發文：台灣雞飛狗跳

「這裡躺著比站的人還多」　她在殯儀館說錯話！回宜蘭出事了

壽司控吃起來！壽司郎首度進軍桃園　藏壽司再推鮭魚限定料理

日網一面倒大罵福原愛！圈內人「點破關鍵原因」　網嘆：太傷

便秘、愛吃辣會長痘？皮膚科醫師解答「6大痘痘疑問」真相

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

即將結婚…屏東軍人蒙眼性侵大嫂　她淚崩：為什麼

即／高雄市衛生局認定罔腰懷孕是謠言

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／高雄鼓山傳工安意外！5傷2受困搶救中

新北死亡車禍　大貨車內輪差奪命

台積電女騎士搬到台南　開導航鬼打牆

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

江宏傑錄《全明星》爆案件　女藝人受害…什麼都沒了

天道盟弟被捕　丁寧首發文：先不管對錯，他是我弟弟

男硬上孫子小女友　相館沖裸照到處貼

獨／台中衝高雄僅1小時！直播主曬7張紅單

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

更多熱門

相關新聞

鑑定人指真包為假包

鑑定人指真包為假包

「真」名牌包竟被鑑定人當「仿冒品」，害二手精品業者惹上法律糾紛！2日在資深司法記者蘇位榮主持的《行動法庭》，北科大智財所副教授江雅綺指出，國內因無專門的奢侈品鑑定機構，許多案件會直接找權利代理人，但若權利代理人是案件當事人，就會有「球員兼裁判」的問題。律師林威伯則指出

湯文章／數人一起偵訊違法嗎

湯文章／數人一起偵訊違法嗎

丁允恭桃色風波彈劾案　攜妻出庭

丁允恭桃色風波彈劾案　攜妻出庭

雷皓明／罵人豬隊友是公然侮辱嗎

雷皓明／罵人豬隊友是公然侮辱嗎

建設公司少東離婚官司　准離免賠確定

建設公司少東離婚官司　准離免賠確定

關鍵字：

法律人權宏達電簡志霖證交法背信高等法院二審回扣HTC設計師

讀者迴響

熱門新聞

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

福原愛跟日男分房過夜　網洗版江宏傑FB

福原愛「婚前就認識」過夜男！約會時間點曝光

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面