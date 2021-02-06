詐團鼓勵車手多提款「供毒」獎勵　低價售Switch誘被害人匯款

▲陳男要求被害人匯款到人頭帳戶，還餵毒鼓勵車手多提領贓款。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲線報，有不法份子在網路兜售商品，誘使被害人上網選購，要求被害人匯款至人頭帳戶，再要旗下車手前往將錢領出，且車手提領「超過次數」還會頒發「毒獎」鼓勵。

警方調查，23歲的陳姓男子等人，在網路上宣稱低價出售「SWITH 遊戲機」、「麻將桌」、「按摩椅」、「電子煙」、「牛樟芝」等商品，誘使被害人上網購買。

等被害人上鉤之後，要求被害人匯款至人頭帳戶，再派出旗下車手到ATM提領贓款，最後統籌交給陳姓男子，陳姓男子為了鼓勵車手多領款，提領超過規定的次數，還可獲得毒品獎勵。

▲陳男在網路上低價兜售遊戲主機、麻將桌等，被害人上鉤後要求匯款不出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方日前在中山區、萬華區逮捕陳嫌等4人，查扣人頭金融卡8張、手機4支及安非他命、吸食器等證物，訊後依詐欺、毒品罪嫌送辦。

中山分局呼籲，詐騙案件有增加之趨勢，於網路購物應謹慎小心，多方確認賣家身分及購物平台之評價，切勿因貪小便宜，而落入詐騙集團的圈套。

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