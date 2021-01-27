台南玉井警緝獲2詐騙車手　另有3人涉案在逃！

▲詐騙車手出面取走被害人的款項，並前往超商提領被害人存款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警玉井分局南化分駐所，2021年底接獲民眾報案，有人遭到詐騙集團詐騙，並將現金及存簿、提款卡交由出面取款的車手，事後存款全部被領光，警方經深入偵辦，持拘票緝獲2名車手，另有3人在逃。

警方指出，被害人接獲車主來電，一開始誆稱積欠電信費用，民眾誤信後，再稱其帳戶涉及「洗錢」，該民眾遂一步、步落入詐騙集團所稱監管帳戶之陷阱，依照指示前往金融機構提款，並將所提領之款項加以包裝，再放入存簿及提款卡，置於其指定之地點後離去。

詐欺集團車手早已搭乘計程車到該處附近等候，見民眾放置後，即將款項等物品取走再搭乘計程車離去，次日，該民眾之存簿內之款項，又遭另幾名詐欺集團之車手提領殆盡。

玉井分局長許敏能獲悉後，立即指派偵查隊員警組成專案小組全力查緝，於轄內面交現場、高鐵台南站及桃園市提款地調閱監視器等多項資料，獲悉面交車手身分後，隨即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，持核發之拘票前往2名車手之住居所拘提到案，並持續追查本案其他3名提款車手到案。



玉井分局長許敏能表示，年關將近，詐騙集團更加猖獗，警方加強保護民眾財產安全的決心不變，而詐騙手法很多都是老梗，若是接到來電聲稱檢警單位之電話，一定要謹慎小心，謹記「一聽、二掛、三查證！監管、提款、匯款就是騙！」檢警單位絕對不會以電話要求民眾提款、匯款，所有誆稱的情節或許不一，但是只要最終提到要監管民眾帳戶，前往提款後交付給檢警，或是臨櫃去匯款至不明帳戶內，就是詐騙。如有疑問，請撥打165反詐騙專線或是110報案，也可以請附近派出所員警到場協助。

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