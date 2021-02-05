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22歲小鮮肉愛上31歲大姐姐　害墮胎為籌14萬分手費...慘淪車手

▲男子為了分手費甘願下海當車手。（圖／員林警分局提供）

▲男子為了分手費甘願下海當車手。（圖／員林警分局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名22歲康姓男子，1年多前愛上一名31歲大姐姐，女子還曾為他墮胎，後來康男因個性不合向她提分手，但女子要求失業中的康男必須支付14萬元的分手費，後來透過老同事的介紹，加入代提款公司，甘願當車手，從事幫忙領錢的工作，日前被警方逮捕，警訊後以詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地檢偵辦。

員林警分局指出，康男是透過以前餐廳工作舊同事的介紹，輾轉加入代提款公司，從事幫忙領錢的工作，而公司的幹部還跟他說，如果另外提供個人帳戶給公司使用，每周還可以領到1萬元優渥的薪資。

▲男子為了分手費甘願下海當車手。（圖／員林警分局提供）

康男深信不疑，於2月3日17時許，至員林郵局向行員開口就說要提領160萬元，但郵局行員機警發現，康男的帳戶內原本沒那麼多存款，最近突然匯進一筆鉅額資金，而且一次又要提領160萬元，顯然是詐騙集團的車手，於是立即通報本分局派員前往瞭解。

▲男子為了分手費甘願下海當車手。（圖／員林警分局提供）

員林派出所員警到場後，康男坦承擔任詐欺提款車手工作，今日至郵局是要提領自己郵局存簿內，被害人所匯的款項，全案於偵訊後以詐欺、洗錢防制法等罪嫌，報請彰化地方檢察署偵辦，成功攔阻受詐民眾匯款187萬元。

▲男子為了分手費甘願下海當車手。（圖／員林警分局提供）

員林分局也提醒民眾，受大環境不景氣影響，近來借款詐騙有增多趨勢，民眾若有貸款或資金需求，申貸前再急也要注意，是否為合法經營公司，並有實體辦事處所、其次要小心貸款門檻過低，貸款利率差太多、是否要額外收手續費或需上繳存摺、提款卡的申貸條件，如有疑義請立即撥打165反詐騙專線查證，以免被騙。

▲男子為了分手費甘願下海當車手。（圖／員林警分局提供）

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