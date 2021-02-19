　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

上網找會計師事務所工作…不跟家人拿錢！　彰化男大生淪車手無罪

▲詐騙集團盜用會計師事務所帳號徵才。（圖／翻攝臉書）

▲詐騙集團盜用會計師事務所帳號徵才。（圖／翻攝臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名童姓男大生(21歲)上網求職，看到臉書有人貼文分享1間會計師事務所應徵會計，貼文者稱只要提供帳戶協助領錢，就有1%酬勞，直到帳戶被警示凍結，才知道已經被利用淪為車手。彰化地檢依加重詐欺提起公訴，地院審結，認為童男誤信工作內容，還提供有3萬餘元的帳戶，為無心之過，判處童男無罪。

這所知名會計師事務所得知被詐騙集團盜用徵才，去年5月間緊急在臉書po文澄清，「公司無在人力銀行以外張貼徵人啟示，也提醒民眾，貼文者非本公司員工，請勿受騙，並已向警察局報警」。

判決書指出，童男於2020年4月7日加入詐騙車手擔任車手，負責將其本人帳戶供被害人匯款及提領詐欺贓款，被告可從每次提領的贓款中抽得1%報酬。同月17日上午10時許，該集團以LINE佯裝是被害人管姓男子乾兒子黃男，訛稱需借款，誘使管男匯款35萬元到童男帳戶，童男前往銀行臨櫃提領交付給集團成員，並獲得4000元報酬，管男事後察覺有異報警，警方隨後逮捕童男。

童男否認犯行，辯稱，「我不曉得被害人被詐騙，也不知道匯入帳戶裡面的錢是被害人被騙的錢，我是找工作，對方說是海外公司節稅的錢，我不知道是詐騙的等語。」

童男說因為要應徵會計事務所的工作，對方要求，在身分證照片加註「僅匯款工作使用」，還可以不用到公司上班，直到4月17日，就接到工作，工作就是幫對方將35萬提領出來。

童男事後持銀行金融卡要刷卡加油，才知道無法刷卡，銀行本也無法刷新，當時還詢問銀行行員此問題，行員查了一下發現帳號已遭凍結警示，所以才主動至派出所告知警方。

法官審酌童男年紀尚輕，現仍就學中，之前從事過工廠作業員，當時因為急需用錢，也不想跟家人伸手拿錢，而上網求職尋覓新工作，看到會計事務所的上班地址、統一編號，誤認為是會計事務所在徵才，因而聽信詐騙集團成員所述工作內容，對其話術信以為真幫忙提領款項；另外童男提供個人帳戶尚有3萬餘元，被列警示帳戶還親自前往報案，再傳訊張姓成員已無任何回應訊息，難認有詐欺取財或洗錢犯意，判處童男罪。

彰化地院提醒民眾，詐欺集團成員為取得人頭帳戶，另闢管道以代辦貸款或應徵工作為餌，在報紙上刊登廣告，藉機向欲辦理貸款或應徵工作騙取金融帳戶，雖然一般常人智識就能判斷有詐，但仍屢見高知識分子遭騙，顯然若遇臨場反應不夠機伶，或是未能深思熟慮者，即容易詐騙成功，呼籲民眾勿因一時貪念、不察，為詐欺集團所乘，匯入款項予不明人士外，亦勸諭民眾勿貪圖小利，出賣（租）帳戶、電話門號與詐欺集團使用，成為詐欺集團幫兇。

我在案發現場

「佛系瘦身」也能腰圍-9cm　「雙樂纖」激殺3900元→1390元

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
明天還能爽拿「1100萬」！　秒變富翁絕招曝光
羅志祥暴肥82kg！狂操一天「甩1.35kg」　揭瘦身秘訣
近距離目擊「客人刮出100萬」　真實反應讓彩券行員工笑翻
快訊／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆
22歲女激戰太嗨突中風　「兩腳發黑不動」嚇壞醫：只能挖出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

上網找會計師事務所工作…不跟家人拿錢！　彰化男大生淪車手無罪

元宵賞燈來花蓮！2燈會展區濃濃傳統年味　限量小提燈免費送

屏東家扶頒發「2021年寒假大專獎學金」　150名同學受惠

快來祈福！五大宮廟媽祖駐駕桃園壽山巖觀音寺　後山公園賞櫻花

到林口長庚醫院　桃園公車新增213路線2/22日起通車

等不到下雨！水情嚴峻　彰化持續減壓減量供水

創桃園議會先例　藍綠兩黨團總召聯合交接：一起向中央爭取補助

六堆300年慶典IN屏東　打造傳統與科技饗宴

加強防疫！苗縣學生交通車開學前大消毒　落實校園防疫零漏洞

大學生移民署實習任親善大使　「英語實戰」五花八門被中文致謝

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

母租車想炫耀「沒鑰匙也可以騎」　兒崩潰狂哭阻止：妳不要騎走啦！

北宜公路8段區間測速超惱人？　達人全段破解！省錢順暢到宜蘭

看到汪同伴「樹葉換肉」也想要！　黃狗咬樹枝迎接愛媽：肉肉呢？

上網找會計師事務所工作…不跟家人拿錢！　彰化男大生淪車手無罪

元宵賞燈來花蓮！2燈會展區濃濃傳統年味　限量小提燈免費送

屏東家扶頒發「2021年寒假大專獎學金」　150名同學受惠

快來祈福！五大宮廟媽祖駐駕桃園壽山巖觀音寺　後山公園賞櫻花

到林口長庚醫院　桃園公車新增213路線2/22日起通車

等不到下雨！水情嚴峻　彰化持續減壓減量供水

創桃園議會先例　藍綠兩黨團總召聯合交接：一起向中央爭取補助

六堆300年慶典IN屏東　打造傳統與科技饗宴

加強防疫！苗縣學生交通車開學前大消毒　落實校園防疫零漏洞

大學生移民署實習任親善大使　「英語實戰」五花八門被中文致謝

接受外籍投教建議　曹維揚改固定式強化控球

辰亦儒河邊上空曬「洗衣板腹肌」　養眼身材網跪：肚子上好多包

叫外送餐點「紙盒融化」！店家一聽秒甩鍋：你去問外送員

電梯門打開…「斷頭娃娃」扔滿地　住戶崩潰：根本命案現場

《7號房的禮物》葛素媛近況曝光！　「登大人」仙氣爆表驚艷韓網

洗臉11大誤區！9成女孩都做錯：洗臉應該先洗手　否則易長痘痘

台股演出奔牛行情　12檔台股基金淨值衝上百元俱樂部

初九來拼1100萬！東森樂透頭獎連10槓　8萬多人投注搏大獎

持修「婚禮」倒數2天...突二度延期！　深夜道歉：真的非常對不起

微霧自然就像第二層肌膚！2021「最新話題粉底」大盤點

地方熱門新聞

撞車樹斷了！鄉公所一看求償2萬

台南市自駕公車沙崙線試乘即將額滿

提升消防分隊幹部搶救技能

嘉義東石鰲鼓濕地「禁釣魚捕魚」阿北開心下網撈

賴勤英46年接生萬名寶寶　96歲辭世　

屏東瑪家專五道路啟用　申請入山遊客爆近3倍

行車糾紛演變打人毀車警逮3人

韓國瑜選桃園市長？　藍營：民進黨說的

口嫌體正直！苗栗男遇警「絕對沒偷」腳卻說話了

上網找工作遭詐　男大生淪車手無罪

影／桃醫重啟營運前夕消毒　陸軍化學兵分層消毒

雲林古坑民宅氣爆　樓梯口發現焦屍

元宵賞燈來花蓮　限量牛Year小提燈免費送

到林口長庚　桃園公車增213路線

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄女當街遭砍殺4刀　忍痛指兇嫌是他

快訊／高雄女當街遭砍殺4刀　忍痛指兇嫌是他

高雄市鹽埕區發生一起兇殺案件，一名黃姓女子遭人當街刺殺，身中4刀，目前被送往醫院急救，而嫌犯初步已經掌握為黃姓女子的鄰居，警方也在案發後2個小時內，將人逮捕進行偵訊。

Clubhouse邀請碼成詐騙手段

Clubhouse邀請碼成詐騙手段

18歲喪父…叔叔姑姑吞「185萬遺產」不還！兄弟反擊結局曝

18歲喪父…叔叔姑姑吞「185萬遺產」不還！兄弟反擊結局曝

陳其邁推「亞灣區2.0」計劃　房仲曝這產品將最夯

陳其邁推「亞灣區2.0」計劃　房仲曝這產品將最夯

台灣基進2022高雄每選區都派人

台灣基進2022高雄每選區都派人

關鍵字：

車手詐騙會計師高雄

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

快訊／趙小僑宣布喜訊：我懷孕了！

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

罔腰變性3年「腹腔懷孕」？醫：祝福你但不要鬼扯

罔腰沒卵沒子宮「高風險懷孕方法」曝：費用天價

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

罔腰懷孕？前男友怒：腦子放清楚

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

罔腰男友回應了！

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

更多

最夯影音

更多
「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面