上網找會計師事務所工作…不跟家人拿錢！　彰化男大生淪車手無罪

▲詐騙集團盜用會計師事務所帳號徵才。（圖／翻攝臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名童姓男大生(21歲)上網求職，看到臉書有人貼文分享1間會計師事務所應徵會計，貼文者稱只要提供帳戶協助領錢，就有1%酬勞，直到帳戶被警示凍結，才知道已經被利用淪為車手。彰化地檢依加重詐欺提起公訴，地院審結，認為童男誤信工作內容，還提供有3萬餘元的帳戶，為無心之過，判處童男無罪。

這所知名會計師事務所得知被詐騙集團盜用徵才，去年5月間緊急在臉書po文澄清，「公司無在人力銀行以外張貼徵人啟示，也提醒民眾，貼文者非本公司員工，請勿受騙，並已向警察局報警」。

判決書指出，童男於2020年4月7日加入詐騙車手擔任車手，負責將其本人帳戶供被害人匯款及提領詐欺贓款，被告可從每次提領的贓款中抽得1%報酬。同月17日上午10時許，該集團以LINE佯裝是被害人管姓男子乾兒子黃男，訛稱需借款，誘使管男匯款35萬元到童男帳戶，童男前往銀行臨櫃提領交付給集團成員，並獲得4000元報酬，管男事後察覺有異報警，警方隨後逮捕童男。

童男否認犯行，辯稱，「我不曉得被害人被詐騙，也不知道匯入帳戶裡面的錢是被害人被騙的錢，我是找工作，對方說是海外公司節稅的錢，我不知道是詐騙的等語。」

童男說因為要應徵會計事務所的工作，對方要求，在身分證照片加註「僅匯款工作使用」，還可以不用到公司上班，直到4月17日，就接到工作，工作就是幫對方將35萬提領出來。

童男事後持銀行金融卡要刷卡加油，才知道無法刷卡，銀行本也無法刷新，當時還詢問銀行行員此問題，行員查了一下發現帳號已遭凍結警示，所以才主動至派出所告知警方。

法官審酌童男年紀尚輕，現仍就學中，之前從事過工廠作業員，當時因為急需用錢，也不想跟家人伸手拿錢，而上網求職尋覓新工作，看到會計事務所的上班地址、統一編號，誤認為是會計事務所在徵才，因而聽信詐騙集團成員所述工作內容，對其話術信以為真幫忙提領款項；另外童男提供個人帳戶尚有3萬餘元，被列警示帳戶還親自前往報案，再傳訊張姓成員已無任何回應訊息，難認有詐欺取財或洗錢犯意，判處童男罪。

彰化地院提醒民眾，詐欺集團成員為取得人頭帳戶，另闢管道以代辦貸款或應徵工作為餌，在報紙上刊登廣告，藉機向欲辦理貸款或應徵工作騙取金融帳戶，雖然一般常人智識就能判斷有詐，但仍屢見高知識分子遭騙，顯然若遇臨場反應不夠機伶，或是未能深思熟慮者，即容易詐騙成功，呼籲民眾勿因一時貪念、不察，為詐欺集團所乘，匯入款項予不明人士外，亦勸諭民眾勿貪圖小利，出賣（租）帳戶、電話門號與詐欺集團使用，成為詐欺集團幫兇。

►我在案發現場

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