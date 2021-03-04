偽造「自由時報頭版」騙投資　大陸詐騙集團爛梗請小心

▲詐騙集團利用P圖竄改方式讓台灣首富蔡衍明登上自由時報頭版講投資，藉此取信民眾，相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局近來接獲舉報，發現有詐騙集團透過修圖手段，仿效「仿冒國內自由時報」媒體網頁，傳遞不實報導，偽造包含台灣首富蔡衍明、企業家郭台銘、微軟創辦人比爾蓋茲刊登在自由時報的假報導，並以「國內企業家透過投資線上交易獲利無數」話術，誘騙民眾至網站註冊並投資虛擬貨幣。

▲詐騙網站又以比爾蓋茲、文克萊沃斯雙胞胎等企業家作為宣傳，藉此取信民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲檢舉後，經過專業分析該詐騙網站（https://www.bapramenfoi.com/industry-taiwan/），IP位址初步研判位於美國，且文章內用詞用語不通順，並有使用大陸簡體字等現象，研判是詐騙集團典型的吸金方式，而且偽造手法相當粗糙。

刑事局指出，點擊該詐騙吸金網站連結，會把使用者導向假冒Immediate Edge之投資網站，該詐騙網站又以比爾蓋茲、文克萊沃斯雙胞胎等企業家作為宣傳，誘騙民眾填寫註冊資料，研判這是典型假投資真詐騙網站。

刑事局藉此案例呼籲，分析「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法，大多透過架設網站標榜「高額獲利」、「知名企業家參與」等口號，吸引民眾投資虛擬貨幣，呼籲民眾慎選投資管道，高獲利來源不明、獲利率顯不合理情形都是詐騙手法，更勿輕信。

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