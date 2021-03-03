退休婦淪提款車手！友人幫「比特幣洗錢」　11張金融卡狂領320萬

▲高雄68歲婦人因欠債淪為提款車手，還揪友人一起加入洗錢。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名68歲羅姓婦人因投資生意失敗積欠債務，在朋友的慫恿下，上月20日加入詐欺集團擔任提領車手，還找來趙姓友人協助用比特幣洗錢轉帳，26日羅婦和趙男在超商提領贓款時，遭警方逮捕，身上還被查扣出11張金融卡，加入犯罪集團7天已領出320萬元，警方訊後依詐欺等罪嫌送辦。

▲警方發現羅婦和趙男形跡可疑，待她領錢後上前抓人。（圖／記者許宥孺翻攝）

2月26日中午，左營分局接獲165反詐騙平台通報，獲知有2名詐欺車手在博愛二路ATM領錢，偵查隊立即派員前往查緝，發現在車手提領點的附近超商，發現羅姓婦人和趙姓男子行跡可疑，似乎正在密商，因此鎖定2人行蹤，待羅姓婦人再次提款後便上前抓人。

警方發現，68歲羅姓婦人身上有詐欺通報提款卡，另有11張金融卡，另起出現金3萬元和2支手機，而在60歲趙姓男子身上則起出13萬6000多元現金及1支手機。

警方查出，羅姓婦人在退休後，因投資生意失敗而積欠債務，因經濟狀況不佳，為了還錢，在朋友的慫恿之下得知，「當提領車手賺得快又賺得多」，因此決定加入詐欺集團，淪為提款車手。羅姓婦人落網後還矢口否認手上現金為贓款，直辯說，「這是要拿來投資」，但對於身上有11張金融卡，卻又無從解釋。

▲警方在羅婦、趙男身上起出現金和11張金融卡。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，羅姓婦人加入詐欺集團後，因為沒有比特幣的交易權限，因此再揪從事資訊工作的趙姓友人也一起洗錢行列，由羅婦先提領現金再交由趙男轉匯購買比特幣，最後才將贓款交給犯罪集團。

據了解，羅婦自2月20日加入詐欺集團，提領7天，金額已達320萬元，贓款以手續費1.5至2.5%不等可抽佣，羅婦賺進8萬元，趙男則得手5萬元，警方訊後將羅婦和趙男依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例，解送至臺灣橋頭地方檢署偵辦並持續溯源追查上游。

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