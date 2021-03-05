婦領290萬堅稱「買黃金」警勸防詐尾隨護鈔...到銀樓遲了：多付7千

▲婦人到銀行提領290萬欲買金飾被誤認是遭到詐騙。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名80歲的老婦人4日下午1點多前往銀行提領290萬元，由於金額龐大，行員擔心老婦人遭詐，立刻通知轄區派出所員警前往處理，結果到場後，老婦人堅稱自己是領錢要來「買黃金」，起初，到場處理的員警擔心婦人被騙不斷勸說，還舉例許多詐騙招數給婦人聽，都遭到婦人否認，最後員警「隨行護鈔」跟著她到銀樓，這才證實虛驚一場，只是銀樓業者表示：「婦人領錢時間超過一小時，金價已經調漲。」最後多花了7千元才買得50兩黃金。

警方表示，這名年約80歲的老婦人因為準備到銀樓購買50兩黃金，需要領出290萬現金，所以到附近的銀行取款，但由於婦人年事已高，且要提領的金額過大，引起行員注意，憂心老婦人遭到詐騙連忙報警，員警到場後還不斷明示暗示，舉例許多例如「假檢警真詐財」的詐騙手法給婦人聽，但都遭到婦人否認，老婦人看員警不太相信緩緩說出：「我自己也是很擔心被騙...」並表示自己真的是要領錢買黃金。

▲員警到場後擔心婦人受騙，急忙提出案例和婦人宣導詐騙手法。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

最後兩名員警騎乘警用機車，跟在婦人後方「護鈔」一起到銀樓，沒想到卻發生意外插曲，原來銀樓業者說，婦人提款一個多小時，金價已經調漲了，因此購買50兩黃金的錢，從290萬3千元調漲到291萬元，一開始老婦人聽到這個金額還沒辦法接受，後來跑到其他銀樓詢問後驚覺「價格更高」，所以儘管要多花7千元，還是在原本那家銀樓購買黃金。

▲兩名員警騎車在婦人後方「護鈔」，陪同她一起到銀樓買黃金。（圖 ／記者黃子倩翻攝）

三民第一分局呼籲，若家中有年邁長者欲提領鉅款投資時，最好能與家人一同前往，於辦理過程中幫忙注意細節有無疏漏，方能確保程序順利。若無法一同前往，亦可主動向服務人員或警察請求協助。投資上也要小心求證，如此一來就能減少詐騙事件發生，如發現異狀，請務必撥打165反詐騙諮詢專線或110專線進行查證。

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