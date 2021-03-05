高雄消防小隊長接兒下課遇死劫！慘遭水泥車撞擊　搶救7小時亡

▲高雄消防局瑞隆分隊陳姓小隊長載兒子下課途中意外遭大車撞上不治。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄消防隊瑞隆分隊一名陳姓小隊長這個月2日下午，騎車要到雄中載孩子下課，行經三民區建國路和民族路口時，和一輛水泥預拌車發生碰撞，當時陳姓小隊長背部受傷、人意識清醒，緊急被送往醫院急救，不過因為受到撞擊，骨盆粉碎性骨折大量失血，急救到當天晚間11點多仍宣告不治，警方初步研判雙方駕駛都沒有酒駕，詳細的車禍原因仍有待進一步調查釐清。

警方指出，這起意外發生在2日下午4點多，三民區民族一路4號前，經調查是一輛水泥預拌車沿建國一路東向西欲右轉往民族一路時，和陳姓小隊長騎乘的機車發生碰撞，這起意外造成雙方車損，陳小隊長送醫搶救後於當天晚間11點多宣告不治，對此，警方已掌握相關事證及監視錄影畫面，將肇事駕駛移送地檢署偵辦。

警方進一步表示，消防隊陳姓小隊長和肇事的陳姓司機雙方都沒有酒駕，初步研判，疑似是水泥預拌車要右轉上民族陸橋的當下，沒有禮讓直行的機車才釀成這起意外，但詳細的肇事情形仍有待進一步釐清。

對此，消防局瑞隆分隊長朱震受訪表示，遭撞的陳小隊長今年50歲，他和妻子有一雙兒女，分別就讀大學以及高三，他平常和家人以及隊上的隊員相處融洽，對於傳出意外同仁都感到很不捨，另外，這起事故發生當下，路邊店家監視器僅拍到機車被撞倒的畫面，因此家屬希望如果有在事發地點經過的的熱心民眾，可以主動提供行車紀錄器，以助警方順利還原釐清整起車禍過程。

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