國民黨魁之爭多人參戰　王世堅斷言：戰力最強是韓國瑜！

▲趙少康、韓國瑜、江啟臣。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨魁之爭戰況激烈！目前中廣董座趙少康、現任黨主席江啟臣以鬆口參選，不過國民黨智庫副董事長連勝文日前拋出「專職黨主席」的想法，更鬆口考慮參選黨主席，似乎逼宮現任黨主席江啟臣。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，這次連勝文挑明就是要來復仇，而所有人選中他認為最強的還是前高雄市市長韓國瑜。

王世堅在政論節目《台灣向前行》表示，原先江啟臣承諾要請連勝文擔任副主席一同改革國民黨，事後江啟臣卻沒有兌現承諾；而最讓連勝文不滿的是，江啟臣為了對抗「趙韓聯盟」竟拉攏柯文哲，而2014年台北市長選舉連勝文與柯文哲兩人殺得見血見骨，江啟臣此舉無疑讓連勝文完全決裂，也讓連勝文對江啟臣是「哀莫大於心死」。

王世堅也說，國民黨內的親中勢力大集結，此時此刻他們已經「不演了」，就是要跟中共連結；反倒是朱立倫近況最慘，國民黨內這政治大富翁，「機會」、「命運」朱立倫永遠選錯邊，太過於算計的朱立倫已成了「邊緣倫」。

面對國民黨內爭黨魁的狀況，王世堅認為，藍營黨內最強的應該還是韓國瑜，但不論江啟臣、連勝文、朱立倫、韓國瑜等，「國民黨就派最強的出來吧！不要輸了反怪兵器不好，但2024年民進黨會再給國民黨一個機會，輸！」

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