黨內會議遭嗆「不要逆時中」　連勝文：乾脆直接加入民進黨！

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文5日表示，台灣取得疫苗速度嚴重落後，將持續影響經濟。他指出，去年在黨內會議中建議加強監督政府，卻被黨員批評「不要逆時中」。連勝文表示，作為在野黨還要憂讒畏譏，怕被媒體罵、怕被名嘴修理，或是怕被網軍霸凌，「那乾脆直接加入民進黨不就得了？」

連勝文上午於臉書發文指出，作為在野黨，看到執政黨錯誤的政策，本來就應該監督，或提出其他可行的方案，台灣無法取得足夠的有效疫苗，這是一個嚴重的問題，每一個台灣人都會受到影響，這並不是一個我們會拿來冷嘲熱諷的議題，反而是應該嚴肅面對的挑戰。

連勝文透露，去年暑假他首次在黨內相關會議提出，能否取得疫苗，將會影響台灣邊境解封時程，並衝擊經濟，故國民黨應全力去監督相關議題時，卻有黨員說「我們不要逆時中！」，讓他聽到「快昏倒」。

連勝文表示，不管誰執政，大家都應遵守這些規範；但作為在野黨，如果不就政府錯誤的政策，提出批判，那就太對不起國民黨支持者了。

連勝文說，執政黨透過其所豢養的媒體、鷹犬與網軍，成功帶風向，美化民進黨的種種失策，但國民黨的任務就是應據理力爭，大聲的告訴民眾發生什麼事，若作為在野黨還要憂讒畏譏，怕被媒體罵、怕被名嘴修理，或是怕被網軍霸凌，「那乾脆直接加入民進黨不就得了？」

他質疑，民進黨的問題就是一開始以為只要封鎖邊境，台灣就可以安然度過病毒的衝擊，所以沉迷於防疫上半場的短暫成功，並將政府有限的資源大量用在為己宣傳。他說，「而官員在了解主子們的心態後，更不可能會積極的就下半場的疫苗布局」，做出任何即時的反應及有效政策，這就是台灣現今困境的來由。

連勝文說，他不是公衛專家，甚至很多有關疫苗的概念都是靠閱讀國內外報導，或請教專家。連勝文強調，連他都不怕被修理了，希望黨內具有相關專業及監督能力的黨員，能夠持續有效的監督，以確保所有民眾權益。