江啟臣連任黨主席將推動「國共和平對話」　國民黨曝真實想法

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

對於國民黨在兩岸關係上的立場與態度，國民黨主席江啟臣4日明確表示，若他成功連任黨主席，會繼續尋求台灣民眾支持，推動國共和平互動和對話。

國民黨高層4日晚間也透露，兩岸和平尚未絕望，所以國民黨主張強化軍備，但目前還是可以利用經貿與社會交流的作法，減小政治與軍事衝突的機會、維持兩岸和平紅利。

江啟臣接受《路透社》專訪，指中國大陸是台灣的主要威脅，掀起政壇一陣討論，連中廣董事長趙少康也批評他是跟著民進黨腳步走。

對於江啟臣的兩岸談話引來種種爭議，親近江啟臣的國民黨高層表示，國民黨內對於中共政權的定位，以及兩岸關係應該轉危為安，有高度的共識，只是在應對的策略主張略有不同，黨內有意角逐主席或總統者有不同意見，「這表示了國民黨在江啟臣的改革之下，不再是一言堂，外界不必刻意放大檢視或見縫插針，而應該把這精力拿去監督政府施政」。

此外，一名國民黨涉外人士也指出，國民黨左有中共不放棄武力犯台以及因為疫情而阻隔的國共高層交流，右有蔡英文政府以「中華民國台灣」在蠶食有可能支持國民黨的中間選民，任何人當選國民黨主席，都不容易處理這個問題。

關於「中國大陸是台灣的主要威脅」一席言論受到熱議，江啟臣4日下午受訪時也解釋，他當時對外媒談到的是，對台灣的威脅不只有外部的，還有內部例如重大自然災害的衝擊。

江啟臣指出，外媒訪問長達一小時，短短的報導無法全面呈現他的想法和主張，例如從外部環境而言，還有南海、釣魚台主權等爭議，也影響到國家安全；只要想要消滅中華民國、減損國家主權的勢力，都是對中華民國的威脅。

同時，國民黨一再呼籲對岸應放棄武力犯台，也主張以和平對話的方式讓台海「轉危為安」；對台灣而言，特別是經貿與民間交流方面，「中國大陸當然不完全只有威脅，當然也有機會，當然也有挑戰」。

至於主要政黨為何不能把這方面說清楚，江啟臣則認為，兩岸關係永遠在考驗台灣的領導人，應該要「從威脅當中找到機會，去除威脅，維持和平，然後從和平當中獲取我們的利益」。

江啟臣說，以目前兩岸的政治氛圍，若沒有擱置政治爭議，很難坐下來談；國民黨過去執政時以「九二共識、一中各表」作為與中共坐下來談的方式，民進黨執政下，若不接受這樣的方式，就應該負責任地去找到可以讓兩岸坐下來談的安排，如果因為「九二共識」被抹紅或汙名化，而不敢把它講清楚，「那就證明你原本的主張是紅的、是黑的」。

江啟臣也呼籲中共應正視中華民國存在的事實，否則無助於維持「九二共識」這個政治概念，如果把中華民國拿掉的話，「九二共識」甚至「一中各表」也不復存在。

江啟臣強調，若連任黨主席，會繼續尋求台灣民眾支持，推動國共和平互動和對話，「這個絕對是我們的重要目標，因為國民黨和民進黨的兩岸政策就是不一樣」。

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