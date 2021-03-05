水利會官派惹怒農民！自救會列4點違憲　國民黨、蘇煥智連袂聲援

記者徐政璿／台北報導

《農田水利法》新制去年10月1日上路，水利會改為「農田水利署」，原本民選的水利會會長改為官派署長，財產同時收歸國有。由全國農民組成的反消滅水利會全國自救會，認為修改後的《農田水利法》違憲，5日與立院國民黨團和委任律師、前台南縣長蘇煥智一同赴司法院申請釋憲。

▲國民黨團總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍，於司法院召開「提出《農田水利法》釋憲案」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

反消滅水利會全國自救會提出4大理由，認為《農田水利法》違憲，首先是「農田水利會尚未消滅」，因《農田水利法》第34條規定不適用農田水利會組織通則，但並未規定農田水利會廢止或消滅；因此，依法律不溯及既往、信賴保護原則的基本原則，既存的農田水利會，並不因為不適用農田水利會組織通則，而喪失它的存在。

反消滅水利會全國自救會指出，具體的案例就是中華民國紅十字會並不因《紅十字會法》廢止而消滅，只是回歸適用人團法及民法的規定，因而內政部、農委會主張農田水利會已經消滅，顯然是違法。

第二，反消滅水利會全國自救會表示，內政部比照「精省模式」囑託辦理「省有財產」由國家接管，此一精省模式本身就是違法違憲，因為大法官會議解釋也認定，省的法人資格仍然存在，省只是喪失其自治模式及省立法及執行職權，並改為官派，省具備自治法人的資格，所以精省時將全部省有財產直接登記為國有財產，顯然法理上並不合理。

第三，反消滅水利會全國自救會指出，農田水利會是「公法人」，跟國有財產無關；第四，《農田水利法》第23條將農田水利會財產，未經合法徵收程序，且無視於農田水利會之法人資格並未依法被廢止，即直接由國家無償承受，並由國家以囑託登記「接管」的模式「強佔」為國家所有，顯然違法違憲。

蘇煥智表示，台灣水利灌溉可以說先於國家而成立，老百姓為了要生活開始灌溉，在政府資源不足時，都是由民間出錢、出力，日治時期將水利會定位為公法人，法人所屬的財產沒辦法變成國家的，一定要經過徵收程序，但《農田水利法》完全沒提到徵收一事，「這個法完全沒有這個程序」，是最大違憲地方。

蘇煥智強調，水利會的財產沒有經過徵收程序，直接變成國家財產，嚴重侵害人民財產權。他感嘆，台灣農民會因為這次的改制，受到衝擊崩潰，這是不分黨派的議題，這是人民權利跟憲法正義的問題，基層百姓受到政府無情打壓剝削。

國民黨團總召費鴻泰痛批，民進黨政府竟無視水利會的法人並未依法被廢止，就直接由國家無償承受「接管」，創憲政惡例且大開民主倒車。