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蔣介石銅像頭身分離慘斷3截+潑漆　國民黨基隆市黨部：荒謬痛心

記者郭世賢／新北報導

基隆火車站前圓環蔣介石銅像已有70多年歷史，基隆市政府啟動國門廣場計畫， 於3日上午拆除火車站前圓環的蔣介石銅像，進行拆除時，在吊車吊起時，頭身分離斷成三段，現狀慘不忍睹。國民黨基隆市黨部4日晚間發出聲明，表達強烈抗議與荒謬痛心。

▲蔣介石銅像遭潑漆慘斷三截頭身落地 基隆市府：送桃園慈湖修復。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔣介石銅像遭潑漆慘斷三截頭身落地。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

國民黨基隆市黨部表示，暫且不論執政黨是以意識形態亦或是城市建設為由，昨日拆除的工法明顯過於粗糙，導致銅像摔落地面，頭身分離，斷成三截，場面怵目驚心。不禁想問，如此荒謬的拆除過程，是一個現代化都市對待歷史產物應有的作為嗎？

基隆市黨部指出，我們是言論自由的國家，尊重任何政治傾向，但歷史終就是歷史，不容惡意的抹滅。在林右昌市長主政下，2017年以政治塑像不應存在政府機關和教育場所為由，拆除了位於文化中心的蔣公大銅像；2018年4月連夜拆除位在市警局的蔣公銅像，漏夜送至兩蔣園區；早在6年前，林市長就預告，將移除火車站圓環前的蔣公銅像，如今也已成真。

▲蔣介石銅像遭潑漆慘斷三截頭身落地 基隆市府：送桃園慈湖修復。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔣介石銅像全身和基座被染成橘色。

基隆市黨部說，我們曾經反抗，但終不敵民進黨政府的蠻橫；我們曾經吶喊，但終不敵政治操作的惡意扭曲與搬弄，再次呼籲林右昌市長應走出歷史的仇恨、跳脫意識型態對抗，並將目光和精神，重新放置在基隆市政的推動上。

基隆市工務處表示，會斷成兩截是因為年代久遠，原先施做底下是用混凝土和鋼筋交築起來的，用吊車施加壓力過程中，一拉就攔腰斷掉了，後續仍將會送到慈湖紀念公園，會設法修復，把斷裂的地方接合。

▲蔣介石銅像遭潑漆慘斷三截頭身落地 基隆市府：送桃園慈湖修復。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲底座還被噴漆「創建共和、去除威權」等字。

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