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影／朱韓江爭國民黨魁？鍾小平斷言：朱立倫可得55%

新聞節目中心／綜合報導

國民黨主席將於7月改選，各路人馬磨刀霍霍，現任主席江啟臣日前也正式宣布爭取連任。對此，無黨籍台北市議員鍾小平4日在ETtoday《雲端最前線》中斷言，若是由前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜對上江啟臣，在黨員得票比例上「朱立倫一個人會得55%」，另外韓、江各得30％、15%。被問及前立法院長王金平會支持誰？鍾小平則表示，王金平動見觀瞻，但「我認為他還沒下決定」。

▲▼鍾小平,李貴敏。（圖／翻攝雲端最前線）

《雲端最前線》4日邀請鍾小平及民進黨立委陳亭妃、國民黨立委李貴敏，一同深入探討近期中國大陸禁台鳳梨事件，以及國民黨主席改選等時事議題。面對群雄爭選國民黨主席，鍾小平在節目中斷言，若是由朱立倫、韓國瑜、江啟臣3人競爭，得票比例可能是55%、30%、15%。

鍾小平接著說，事實上韓國瑜不選的可能性較高，那若是朱立倫對上江啟臣，「我認為江啟臣拿不到30%的票！得票比例會是72%（朱）比28%（江）」。

談起2024總統大選藍綠可能人選，鍾小平則分析，民進黨方面最大變數，就是對岸「用力多深」，若用力很深，對副總統賴清德就很有利，反之若平平穩穩，對桃園市長鄭文燦就非常有利，因為鄭有中間選民的能力。

鍾小平並指出，國民黨方面究竟是朱立倫強，還是新北市長侯友宜強，那就要看侯連任後宣布選總統的時機，以及是否做好做滿；另外，他也建議，侯友宜的「國政」要加強，雖然有地方執政經驗，但上了辯論台若沒準備好，就像是上了「斷頭台」。鍾強調，國政與市政不一樣，侯要參選就必須成立智庫、要學習，「不是認真就可以當選總統！」

李貴敏則提到，國民黨身為在野黨，必須讓民眾能夠眼睛一亮，黨主席就非常重要。她也提及江啟臣日前掀起的「藍白合」討論，表示自己在司法法制委員會能夠擔任召委，就是因為民眾黨的支持，而很多議題上大家也可以互相合作、建立彼此互信，在野的統合並不是不可能，因此接下來也要看黨主席能不能夠整合在野、有沒有這樣的能力。

《雲端最前線第988集完整節目FB》

《雲端最前線第988集完整節目Youtube》

▲▼鍾小平,李貴敏。（圖／翻攝雲端最前線）

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