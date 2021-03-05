　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

坐公車「扯衣露乳、吸手指」！AV女優勾引男乘客　不甩罵聲又拍片

▲▼哥倫比亞25歲AV女優馬蒂娜（Martina Smith）坐公車勾引男乘客。（圖／翻攝Twitter@martinasmithh）

▲哥倫比亞25歲AV女優馬蒂娜（Martina Smith）先前因「肉體付車資」引發爭議，如今又在公車上勾引男乘客。（圖／翻攝Twitter@martinasmithh）

 記者吳美依／綜合外電報導

哥倫比亞25歲AV女優馬蒂娜（Martina Smith）搭計程車沒帶錢包，「肉體付車資」的畫面流出，引爆爭議，但卻不畏外界批評，繼續在公開場合拍攝色情影片。她搭公車時勾引男乘客，把衣領往下一拉、露出酥胸，抓著對方的手撫摸下體，甚至吸吮男方手指，並將過程拍攝下來，分享至社群媒體。

▲▼哥倫比亞25歲AV女優馬蒂娜（Martina Smith）坐公車勾引男乘客。（圖／翻攝Twitter@martinasmithh）

▲馬蒂娜將親密過程拍攝下來，分享至社群媒體。（圖／翻攝Twitter@martinasmithh）

影片中，馬蒂娜表示，隔壁男乘客似乎一直盯著自己看，於是決定「尋求幫助」。她接著開始大膽挑逗，暗示要坐得靠近一些，2人當場在座位上發生親密行為。

馬蒂娜表示，她「就是這麼調皮」。粉絲們則紛紛留言，「在路上遇見妳的人真是太幸運了」、「我也想要，我最喜歡惡作劇了」、「我好想衝去找妳」、「我想和妳一起長途旅行」。但也有人認為，「陌生男子」只是一名收錢辦事的臨時演員。

馬蒂娜在桑坦德（Santander）、布卡拉曼加（Bucaramanga）與計程車司機野戰的影片流出後，引發正反方熱議。計程車工會更是要求當局調查。

馬蒂娜爆紅後拍影片澄清，上述事件發生於2020年12月中旬，並強調雙方都同意發生親密關係，「我沒想到會在當地和全國瘋傳。他真的是一名計程車司機，但我沒有付錢給他拍攝影片，這是自然而然發生的」。她自認沒有做錯任何事，只是把許多人長久以來的幻想付諸行動。

AV女優找不到錢包　用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

健康光潤「靈芝水」！舒緩敏感、痘痘　肌膚平滑透亮

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
「iPhone真的會竊聽！」跟媽媽聊玻璃瓶　下秒就出現廣告
免費專車到府收件！7-11首創「快收便」　4大優點曝
鋼琴仙女彈一半「脫了」！　大露雪乳螞蟻腰
她花19.9萬元買「1000個福袋」　獎項開完傻眼
福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」　他戳破關鍵：可能真GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婆婆「沒跟到蜜月」氣哭　還搶曝光媳婦懷孕！網崩潰：我的更恐怖

4歲男童被手扶梯拖行　「升到6公尺高空」重摔1樓櫃台爆頭！

全球晶片大短缺！　路透爆：美仍未准企業出貨給中芯國際

英現新變異毒株「B.1.1.318」　已有16例！類似南非巴西變種病毒

坐公車「扯衣露乳、吸手指」！AV女優勾引男乘客　不甩罵聲又拍片

日疫情不見緩！首都圈緊急事態擬「延至21日」　今晚正式決定

WHO將跳過疫源中期報告「不發了」！　26科學家連署質疑獨立性

日本山口組內部火拼影片曝！暗夜驚傳槍響10車包圍　組長中彈重傷

拜登上任後首次！　路透：美國務卿防長3月出訪日韓

哥哥「怕寂寞」伴弟屍體生活4個月　鄰居聞惡臭：腐爛到只剩骨頭

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

快救駕！喵星人回窩睡覺困門口　被「豐滿卡撐」出賣...網：吃太好

婆婆「沒跟到蜜月」氣哭　還搶曝光媳婦懷孕！網崩潰：我的更恐怖

4歲男童被手扶梯拖行　「升到6公尺高空」重摔1樓櫃台爆頭！

全球晶片大短缺！　路透爆：美仍未准企業出貨給中芯國際

英現新變異毒株「B.1.1.318」　已有16例！類似南非巴西變種病毒

坐公車「扯衣露乳、吸手指」！AV女優勾引男乘客　不甩罵聲又拍片

日疫情不見緩！首都圈緊急事態擬「延至21日」　今晚正式決定

WHO將跳過疫源中期報告「不發了」！　26科學家連署質疑獨立性

日本山口組內部火拼影片曝！暗夜驚傳槍響10車包圍　組長中彈重傷

拜登上任後首次！　路透：美國務卿防長3月出訪日韓

哥哥「怕寂寞」伴弟屍體生活4個月　鄰居聞惡臭：腐爛到只剩骨頭

陳時中背逾5407萬房貸　存款359萬、30萬元高爾夫球證

林美秀老公「老闆兼小編」　畫廊裝潢水電管線全包

不定時出沒！高雄夢幻「彩色白糖粿」　外酥內軟淋煉乳更罪惡

獨／高雄露肚男疑「強灌公園狗喝酒」　抓嘴狂倒...冷笑畫面曝光

快訊／易智言接任台北電影節主席　前主席李屏賓「去年就想交棒」

派出所前「酒駕轉圈圈」引戰！挑戰公權力拒檢　4警車強力圍捕

《薛西弗斯的神話》朴信惠穿搭大解密！用服裝造型看懂女主角人格設定

高中木聯／擊敗高苑吐悶氣　三民季軍奪回隊史最佳

婆婆「沒跟到蜜月」氣哭　還搶曝光媳婦懷孕！網崩潰：我的更恐怖

免費專車到府收件！7-11首創「快收便」3／8登場　4大優點曝

國際熱門新聞

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

原來SOD都是真的！AV女優帶處男大學生回家

小行星直衝地球　恐在2029相撞

快訊／紐西蘭發生8.1極淺層地震

道瓊重挫345點　台積電ADR大跌5.94％

紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃

緬甸遺體滿地　軍警拖屍「留整攤血」

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

紐西蘭8.1極淺強震　「海嘯警告」遠及日本

301頁郵件曝！中國聯手世衛隱瞞疫情

即／紐西蘭又發生規模7.4地震

更多熱門

相關新聞

台中6歲女童遭公車門彈出險輾爆

台中6歲女童遭公車門彈出險輾爆

廖姓媽媽2日帶著6歲女兒及7個月大的嬰兒，搭台灣大道上的台中客運雙節公車，到站後準備下車時，公車駕駛竟突然關閉，導致小女童被門撞彈跌落到車底，險遭車輪輾斃，雖幸運躲過，但公車竟直接開走。廖女含淚控訴，業者事後告知後節車廂可能看不到，根本是「殺人機器」！業者4日率司機親自致歉，表示會加強教育訓練，並負起全責。

淡水詭男：「10元借我、送妳奶罩」嚇壞女乘客　

淡水詭男：「10元借我、送妳奶罩」嚇壞女乘客　

女提前刷卡「被要求補票20元」 　司機不給下

女提前刷卡「被要求補票20元」 　司機不給下

花蓮智慧站牌尋寶　領取限量明信片最後一週

花蓮智慧站牌尋寶　領取限量明信片最後一週

馬尾妹公車脫褲拉屎！露兩顆渾圓超扯畫面曝

馬尾妹公車脫褲拉屎！露兩顆渾圓超扯畫面曝

關鍵字：

哥倫比亞AV女優公車

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

結婚2年沒懷孕！醫「1指內診」她狂喊痛：沒進去那麼深

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

福原愛「啊～」餵食高帥男！

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面