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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！台中6歲女童遭公車門彈出險輾爆　母控根本殺人機器　

記者李忠憲／台中報導

廖姓媽媽2日帶著6歲女兒及7個月大的嬰兒，搭台灣大道上的台中客運雙節公車，到站後準備下車時，公車駕駛竟突然關閉，導致小女童被門彈到車底，險遭車輪輾斃，雖幸運躲過，但公車竟直接開走。廖女含淚控訴，業者事後告知後節車廂可能看不到，根本是「殺人機器」！業者4日率司機親自致歉，表示會加強教育訓練，並負起全責。

▲▼女子控訴雙節公車害女兒摔下險遭輾頭，還直接將車開走。（圖／業者提供）

▲女子控訴雙節公車害女兒摔下險遭輾頭，還直接將車開走。（圖／業者提供）

廖姓女子3月3日在臉書發文稱，她2日晚間8點半左右，帶著6歲女兒及7個月大嬰兒，推嬰兒車搭乘原為BRT，行走台灣大道的台中客運雙節公車。她從後面那節車廂要下車時，事先提醒司機「請你等一下！我還有一個大女兒」，請司機稍等。她先將嬰兒車推下車，準備轉頭牽大女兒時，公車車門竟然就直接關上，大女兒遭車門推擠被彈下車倒臥在車輪下。

▲▼女子控訴雙節公車害女兒摔下險遭輾頭，還直接將車開走。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼女子出面還原當時狀況，大女兒飽受驚嚇，手腳還有傷口包紮。（圖／業者提供）

▲▼女子控訴雙節公車害女兒摔下險遭輾頭，還直接將車開走。（圖／記者李忠憲攝）

廖女說，她驚嚇大喊司機「等一下！」但對方絲毫沒有回應，她趕緊叫大女兒「快爬」，大女兒機靈滾爬出來後，公車就這樣開走。「我那時還拉著娃娃車，這景象讓我想到都還全身發抖！我沒想到會親身經歷遇到這無良的司機，他真的好可惡，能罔顧人命到這種地步！」

廖女4日受訪時說，大女兒膝蓋手臂都是擦傷，當下先帶去醫院急診包紮，雖然無大礙，但險遭車輾的驚險畫面已在內心形成陰影，她根本不敢去上學。她當天有打110報警，警方說已經是事後報案，會協助聯繫公車業者處理。

廖女生氣地說，公車業者雖有跟她聯繫，但卻對於車上行車紀錄器畫面是否有拍到過程，只表示正在處理了解中，甚至還跟她說，「公車有兩節車廂，後面車廂可能看不到」等荒唐辯詞。廖女不滿說，雙節公車後車廂看不到這樣還能上路，人摔下來可以不知道開走，根本是「殺人機器」！對業者處理態度難以認同，考慮提告過失傷害。

▲▼女子控訴雙節公車害女兒摔下險遭輾頭，還直接將車開走。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼女子怒斥雙節公車根本是殺人機器，客運業者帶楊姓駕駛（左）到場致歉。（圖／業者提供）

▲▼女子控訴雙節公車害女兒摔下險遭輾頭，還直接將車開走。（圖／記者李忠憲攝）

業者今天上午帶著楊姓駕駛員到廖女住家致歉，楊男稱，當時後車廂的監視器畫面有點故障，也沒聽到有人反映，才會直接開走。業者則說，將會加強教育訓練，並依規定懲處司機，關於傷者部分絕對負起全責。

中市交通局公共運輸及捷運工程處副處長陳文政表示，交通局已要求客運業者提供行車影像及報告。根據現有影像初步判斷，確實有民眾下車摔倒，駕駛未能及時察覺馬上開車情形，還有部分行車監視器故障無法錄影。除依約扣罰違約金外，也會納入年度評鑑記點扣分。交通局無法接受客運業者一再發生行車安全事件，除要求指派高層主管探視民眾，加強駕駛員教育訓練，敦促該公司改善，避免再發生。

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