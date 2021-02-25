馬尾妹公車脫褲拉屎！「露兩顆渾圓」超扯畫面曝　乘客捂鼻轉頭

▲黑衣女公車上脫褲子拉粑粑。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

人總有排泄、排遺的需求，不過，深圳龍崗區南灣一黑衣妹20日在下班高峰期，乘坐公車時，突感身體不適，竟當場脫去褲子蹲坐在車上垃圾桶排泄，驚呆全車乘客。司機無奈透露，事後該女子稱當時因生理期來了，才做此無奈之舉。

據《南方都市報》報導，2月20日18時25分，網友「Caby佐」發布微博稱，5分鐘前，在其乘坐的M373公交上，一女子直接蹲在車後門垃圾桶拉粑粑，並@了深圳交警和第一現場。配圖中，乘客紛紛摀鼻轉頭，不忍直視。由於時值下班高峰期，車上的過道都站滿了乘客，但該「便便」的主角並未現身。

18時35分，該網友更新了微博，「公車便便的阿姨，好尷尬啊！」同時配了四張現場動態圖片。一位身穿黑色上衣、扎著馬尾的女子正低著頭，蹲坐在公車後門過道的垃圾桶上，右手抓著旁邊的扶手，左手拿著類似衛生紙的白色物品。這時，不斷有乘客從她前面經過。

據當天黎姓司機表示，20日傍晚18點左右，正值下班高峰期，車輛擁擠不堪，就在這時，靠近司機駕駛位的乘客問他，「有人不舒服，能不能下車？」

因在隧道中，他告知乘客沒法停車下車。他自認為可能是一般的暈車之類的情況，便讓其他乘客幫忙拿塑膠袋給不適的乘客，以備不時之需。

黎男表示，這之後，車上便恢復平靜；5、6分鐘後，他透過後視鏡看到，大量的乘客下車。

▲乘客紛紛摀鼻轉頭。（圖／翻攝自微博）

18時40分，公車到達終點站。黎男熄火轉身離開，卻看到在走道上，一個女子一動不動地蹲著，沒有離去。讓他意外的是，女子並未坐在座位上，而是坐在垃圾桶上，雙手懷抱在胸前，背靠著擋板，一側的屁股漏在外面，「師傅，我弄髒了垃圾桶，我賠你錢，」女子尷尬地盯著他。

平靜之後，女乘客向黎男講述自己的遭遇。半個小時前，大姨媽在她毫無準備時突然來了，肚子疼痛得厲害，因曾有痛經暈倒的經歷，於是要求下車處理，但因在隧道無法下車，無奈之下便脫下褲子坐進了垃圾桶排泄。

她進一步表示，由於車上人太多，坐在垃圾桶裡不敢起來穿褲子，於是便一直蹲坐在垃圾桶到了終點站。了解事情經過後，黎男沒有責怪女乘客，並表示不需要賠償垃圾桶。於是，黎男便轉身下了車，關上了車門，好讓女子穿上褲子。

據黎男透露，女子曾坦言自己在此前乘坐公車時，也遇到過大姨媽突然光臨的經歷，那次也脫了褲子坐在垃圾桶上，只是那次賠了垃圾桶的錢。

黎男表示，遇到這樣的事，還是挺過意不去的，要是早知道女子有這方面的需求，他會毫不猶豫幫忙，會先給她找個座位，將自己的衣物為她遮蓋住，避免出現脫褲子的尷尬場面。他提醒廣大乘客，在遇到類似的情況時，應該及時跟司機溝通，他們將會有相應的處理措施，以免給自身及其他乘客帶來不便。