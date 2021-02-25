　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

馬尾妹公車脫褲拉屎！「露兩顆渾圓」超扯畫面曝　乘客捂鼻轉頭

▲▼黑衣女公車上脫褲子拉粑粑。（圖／翻攝自微博）

▲黑衣女公車上脫褲子拉粑粑。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

人總有排泄、排遺的需求，不過，深圳龍崗區南灣一黑衣妹20日在下班高峰期，乘坐公車時，突感身體不適，竟當場脫去褲子蹲坐在車上垃圾桶排泄，驚呆全車乘客。司機無奈透露，事後該女子稱當時因生理期來了，才做此無奈之舉。

據《南方都市報》報導，2月20日18時25分，網友「Caby佐」發布微博稱，5分鐘前，在其乘坐的M373公交上，一女子直接蹲在車後門垃圾桶拉粑粑，並@了深圳交警和第一現場。配圖中，乘客紛紛摀鼻轉頭，不忍直視。由於時值下班高峰期，車上的過道都站滿了乘客，但該「便便」的主角並未現身。

18時35分，該網友更新了微博，「公車便便的阿姨，好尷尬啊！」同時配了四張現場動態圖片。一位身穿黑色上衣、扎著馬尾的女子正低著頭，蹲坐在公車後門過道的垃圾桶上，右手抓著旁邊的扶手，左手拿著類似衛生紙的白色物品。這時，不斷有乘客從她前面經過。

據當天黎姓司機表示，20日傍晚18點左右，正值下班高峰期，車輛擁擠不堪，就在這時，靠近司機駕駛位的乘客問他，「有人不舒服，能不能下車？」

因在隧道中，他告知乘客沒法停車下車。他自認為可能是一般的暈車之類的情況，便讓其他乘客幫忙拿塑膠袋給不適的乘客，以備不時之需。

黎男表示，這之後，車上便恢復平靜；5、6分鐘後，他透過後視鏡看到，大量的乘客下車。

▲▼黑衣女公車上脫褲子拉粑粑。（圖／翻攝自微博）

▲乘客紛紛摀鼻轉頭。（圖／翻攝自微博）

18時40分，公車到達終點站。黎男熄火轉身離開，卻看到在走道上，一個女子一動不動地蹲著，沒有離去。讓他意外的是，女子並未坐在座位上，而是坐在垃圾桶上，雙手懷抱在胸前，背靠著擋板，一側的屁股漏在外面，「師傅，我弄髒了垃圾桶，我賠你錢，」女子尷尬地盯著他。

平靜之後，女乘客向黎男講述自己的遭遇。半個小時前，大姨媽在她毫無準備時突然來了，肚子疼痛得厲害，因曾有痛經暈倒的經歷，於是要求下車處理，但因在隧道無法下車，無奈之下便脫下褲子坐進了垃圾桶排泄。

她進一步表示，由於車上人太多，坐在垃圾桶裡不敢起來穿褲子，於是便一直蹲坐在垃圾桶到了終點站。了解事情經過後，黎男沒有責怪女乘客，並表示不需要賠償垃圾桶。於是，黎男便轉身下了車，關上了車門，好讓女子穿上褲子。

據黎男透露，女子曾坦言自己在此前乘坐公車時，也遇到過大姨媽突然光臨的經歷，那次也脫了褲子坐在垃圾桶上，只是那次賠了垃圾桶的錢。

黎男表示，遇到這樣的事，還是挺過意不去的，要是早知道女子有這方面的需求，他會毫不猶豫幫忙，會先給她找個座位，將自己的衣物為她遮蓋住，避免出現脫褲子的尷尬場面。他提醒廣大乘客，在遇到類似的情況時，應該及時跟司機溝通，他們將會有相應的處理措施，以免給自身及其他乘客帶來不便。

ET快訊
騎士趕上班擦撞　遭後車輾爆頭！目擊者：他來不及爬起來
泰勞「薪資單實發54k」他驚呆！　網曝高收入真相
快訊／罔腰PO內診照地點遭起底　診所火速回應了
勞斯萊斯「憑什麼這麼貴」？車內沒聲音連老司機都嚇到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京環球影城拼5月開園　陸網「假門票」先開賣：6000元一張

馬尾妹公車脫褲拉屎！「露兩顆渾圓」超扯畫面曝　乘客捂鼻轉頭

壓歲錢全存下了！1歲半男童「戶頭驚人金額」　網一看：輸了

陸首款「重組蛋白新冠疫苗」三期臨床試驗　參試者30%為老人

特斯拉暴跌帶衰　大陸電動車富豪身家縮水「2900億蒸發」

北京緊咬「九二共識」　稱陸委會新主委邱太三：這位先生

婆婆電話忘掛斷！　媳婦偷聽「一串話」超愧疚：哭到快窒息

29歲女家教「成績好就做1次」！孩子分數飆高　家長看監視器傻了

預測全球新冠疫情系統出爐！　陸專家：2025年疫情才會結束

陸兩大電商攻台灣市場　京東推超商取貨「免運還送咖啡」

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

北京環球影城拼5月開園　陸網「假門票」先開賣：6000元一張

馬尾妹公車脫褲拉屎！「露兩顆渾圓」超扯畫面曝　乘客捂鼻轉頭

壓歲錢全存下了！1歲半男童「戶頭驚人金額」　網一看：輸了

陸首款「重組蛋白新冠疫苗」三期臨床試驗　參試者30%為老人

特斯拉暴跌帶衰　大陸電動車富豪身家縮水「2900億蒸發」

北京緊咬「九二共識」　稱陸委會新主委邱太三：這位先生

婆婆電話忘掛斷！　媳婦偷聽「一串話」超愧疚：哭到快窒息

29歲女家教「成績好就做1次」！孩子分數飆高　家長看監視器傻了

預測全球新冠疫情系統出爐！　陸專家：2025年疫情才會結束

陸兩大電商攻台灣市場　京東推超商取貨「免運還送咖啡」

莎莎罕見放閃13年男友！ 「正面合照」超甜：到處約會好開心❤️

健保署推「全國偏鄉醫師人力需求平台」　已開174個職缺「內科最多」

公館商圈機車險撞小黃　運將叭一聲嚇到妹...騎士反嗆爆衝突

北京環球影城拼5月開園　陸網「假門票」先開賣：6000元一張

情侶公園上演活春宮！民眾氣瘋錄影存證報警...他們「堅持做完」

熄火倒車嚇歪！新手正妹騎重機「2天學會繞八」帥炸　考試結果揭曉

製造業上半年景氣持續熱絡　營業測驗點創13年來新高

戲精貓裝被弟踩到！　哭給把拔看「3腳跳求包紮」笑倒網：演很大

10包經典零食＋可愛收納箱389元！箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得

30所大學發起「粉紅風暴」挺藻礁　3天連署份數衝1.8萬

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

大陸熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

婆婆電話忘掛斷！她偷聽一串話秒淚崩

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

老公偷吃美艷家教激戰100多回！正宮悽慘下場曝

陸緊咬九二共識　回應邱太三

特斯拉暴跌帶衰　大陸電動車富豪身家縮水「2900億蒸發」

4歲藏族女孩純真萌樣！迷暈2千萬粉：她眼裡有星星

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時

陸專家：全球疫情結束至少再5年！

怨「老公短小又快」妻被趕出家門！　尪鐵心離婚

壓歲錢全存下了！1歲半男童「戶頭驚人金額」　網一看：輸了

小馬雲過去被亂丟？褓姆爆：智力有缺陷

曹操一生娶12名寡婦...「這個原因」讓他成梟雄

更多熱門

相關新聞

她搭公車遭猛刺30刀　乘客14秒逃光

她搭公車遭猛刺30刀　乘客14秒逃光

墨西哥一名33歲女子日前和前男友一起搭公車時發生口角，結果男子竟拿出預藏的小刀，往女子身上狂刺，前座乘客聽到尖叫後，全部都驚慌失措地衝下車，就連司機也拔腿而逃，直到女子被刺30多刀，男子試圖逃逸，才有乘客鼓起勇氣將他壓制。

衛生棉5大NG使用習慣你中幾個？

衛生棉5大NG使用習慣你中幾個？

李啟維：台南安平公車不再管制！

李啟維：台南安平公車不再管制！

公車運將開譙！女騎士神風左轉要罰了

公車運將開譙！女騎士神風左轉要罰了

運用月經3大週期讓減肥更有效！

運用月經3大週期讓減肥更有效！

關鍵字：

大姨媽公車拉粑粑

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

蔡依林爬陽明山！「翹臀超顯眼」網羞呼：一眼就看到

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

即／男子跌水泥車慘死　家屬目睹

3劈妹回家陪男友洗澡…驚見胸被吸

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

台妹「直播睡覺」 ！上萬人盯著看

狗狗愛追車！爸打造終極3.0版本

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面