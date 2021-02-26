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搭公車提前刷卡「被要求補票20元」 　司機不給下！她怒告妨害自由

記者劉維榛／綜合報導

不少民眾搭車未到站會先刷卡，希望節省下車時間，但小心被誤會成搭霸王車！台中一名女子看著快到站，便起身刷電子票證，司機發現機台尚未跳站，便要求乘客補票20元，礙於兩人爭執不下，只好叫員警主持公道，最後經過溝通，終於取得共識，然而女子氣不過，認為司機妨害自由，因此提出告訴。

根據《東森新聞》報導，2月22日晚上10時許，一名女乘客搭公車要在北屯路站牌下車，不過車子尚未到站，女子先刷了票子票證，結果下秒司機表示，「你可能要補20元喔，因為還沒跳站，你就刷卡了。」

女子傻眼回應，「不好意思，因為別的車...」司機打斷解釋，「不要說別的車，照錶照它的機制。」然而女子難以接受，直言「第一次聽到有這樣耶，我覺得先生你講話很不客氣欸」，司機則反駁，「沒有辦法理解你這樣的行為」，女子也氣不過回嗆，「什麼叫沒辦法理解我這樣的行為？不然我叫警察來！」

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▲▼提前刷下車卡 司機要女客補票20元「挨告妨害自由」（圖／翻攝東森新聞）

▲▼提前刷下車卡 司機要女客補票20元「挨告妨害自由」（圖／翻攝東森新聞）

▲兩人報警，全車乘客也無法下車！（圖／翻攝東森新聞）

只見兩人你一語我一語，彼此皆互不相讓，全車乘客也只能待在車上看傻眼，不久後，員警抵達並得知來龍去脈後，女子主張要討一個公道，「停紅燈刷卡下車，為什麼不可以？」

對此，司機受訪強調，里程數計算以票機為主，未到站，請勿提前刷卡，差價20元，「這樣是霸王車了啦。」事實上，台中市民搭乘公車享有10公里免費優惠，若刷卡時，刷卡機還停留在上一站，乘客很可能要現金補票。

北屯派出所所長張元瑞指出，事後雙方取得了共識，就解決了車費問題，不過女乘客對於司機不給下車，有對案子提出妨害自由的告訴。針對此事，司機自認站得住腳，「因為我有報警，要等警察來，他也要等警察來，才可以下車嘛。」

▲▼提前刷下車卡 司機要女客補票20元「挨告妨害自由」（圖／翻攝東森新聞）

▲員警介入協調，車資問題已解決！（圖／翻攝東森新聞）

影片曝光後，引發大批網友熱議，「很正常啦，尤其是分段不同票價的，明明到站還很遠距離，乘客就趁駕駛員在開車，車輛還在行駛時走下來先刷卡，碰到駕駛員懶得講的就賺到了，因為講了就和影片一樣，駕駛服務態度不佳，講話沒禮貌不客氣的帽子就扣下來了，唉」、「我用1280月票就沒這問題啦」、「我也遇過這樣的乘客，他很聰明，知道下一站就會要收兩段票，他在上一站就先提前刷卡，我也是要求他還要再補一段票的價格，不過他沒有盧小小， 直接乖乖補票」、「本來到站才能刷」。

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