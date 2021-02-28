淡水怪男：「10元借我、送妳奶罩」嚇壞公車女乘客　警強制送醫

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區日前出現一名行為怪異的男子，在中正路與文化路口的公車站牌向一名女子搭話「10元借我，送妳一個奶罩」，還說自己需要一個口罩搭乘公車尋短，並不時從隨身包包內翻找物品，讓女子擔心他下秒就會拿出刀來攻擊，害怕的拍下影片PO網，轄區警方發現後趕抵現場，發現該男友多次強制送醫紀錄，經判斷後通報救護人員協助再次強送。

▲詭異男子聲稱要送奶罩，嚇壞等待公車的女乘客。（圖／翻攝自細說淡水）



23日晚間10時許彭姓女子在淡水小白宮站與3名友人等待公車，卻遇到男子向她們騷擾，彭女PO文表示「真的嚇死！和朋友等公車遇到怪人，一個戴安全帽的人經過，突然指著我們說話，走掉後又走回來，還說要拿胸罩跟我們換口罩，有口罩才能坐公車，攔了公車要去自殺？」

彭女還指出，男子在翻包包的時候，我們超怕會拿出刀來，幸好她們是4個人，若1個人遇到他，真的一點也不好笑，還好沒有發生衝突，而事後她也在想當下是否應該報警處理比較好。

淡水警方表示，員警網路巡邏發現貼文後隨即到場，發現該名男子因為精神不穩過往有多次進出醫院紀錄，當時仍在現場逗留、跑到馬路中，因擔心他造成自身及他人的危害，故通報救護人員將他強制就醫，警方也呼籲如果再次發生類似狀況，第一時間可撥打110尋求協助。

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